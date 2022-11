Magasinez pour économiser sur les prix des médicaments

Comparez les prix avec et sans assurance. Votre régime d’assurance peut vous faire économiser de l’argent sur les ordonnances. Vous pouvez également obtenir certains médicaments en vente libre à un prix inférieur en utilisant votre assurance. Mais l’assurance ne vous offre pas toujours le meilleur prix. En raison des franchises et des quotes-parts, vous pourriez obtenir une meilleure offre en achetant vos médicaments directement.

Par exemple, chez Blink Health, vous commandez en ligne, puis choisissez la livraison ou le retrait dans une pharmacie locale. Chez HealthWarehouse.com et Marley Drug, vous recherchez et commandez un médicament en ligne, puis il est livré par la poste.

“Selon ce que vous achetez, abandonner votre assurance et consulter des cartes de réduction ou des ventes peut vous faire économiser plus que votre propre plan”, déclare Andrei Vasilescu, co-fondateur de DontPayFull, une société qui fournit des coupons gratuits et des offres de réduction en ligne. acheteurs.

Cherchez des coupons. Certains fabricants de médicaments offrent des rabais sur des médicaments coûteux. Essayez de rechercher des coupons de fabricants sur leurs sites Web. Vous pouvez également demander à votre médecin s’il a des coupons que vous pouvez utiliser.

Essayez une carte de réduction sur les médicaments. Vous pourrez peut-être économiser de l’argent avec une carte de réduction gratuite sur les médicaments. Des cartes comme GoodRx, WebMDRx et NeedyMeds peuvent réduire vos coûts de prescription jusqu’à 80 %.

Vous vous inscrivez pour la carte en ligne, l’imprimez à la maison, puis l’utilisez dans des pharmacies comme Walmart et Walgreens pour obtenir des réductions sur vos ordonnances.

Achète en masse. “Si vous allez prendre des médicaments pendant une longue période, il est logique d’en prendre pour 3 à 6 mois”, déclare Chotalia.