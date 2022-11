Magasinez petit, magasinez local et rendez-le spécial cette saison des Fêtes – Shaw Local

Joyeux Action de Graces! Alors que vous vous penchez sur les publicités en ligne et imprimées pour les achats du Black Friday, nous vous rappelons de commencer par acheter nos petites entreprises. Ils sont bien approvisionnés en décors de vacances et en cadeaux pour tous les membres de votre famille.

Billets de chambre Batavia

Nous aimerions également rappeler aux donateurs que les Batavia Chamber Bucks sont disponibles à l’achat. Si vous ne savez pas quoi offrir à quelqu’un, laissez-le décider. Près de 100 entreprises de la région accepteront ces certificats de 10 $. Nous avons aussi des certificats de 50 $. Avec Chamber Bucks, vous pouvez soutenir les entreprises locales tout en offrant un cadeau à votre famille, vos amis, vos enseignants, vos collègues et/ou vos employés. Pour acheter des Chamber Bucks, arrêtez-vous à la Chambre de commerce de Batavia, 106 W. Wilson St., Suite 15, à Batavia.

Une promotion Holiday Chamber Bucks est en cours. Les acheteurs en personne recevront un match gratuit de la Chambre de commerce de Batavia, jusqu’à 50 $ par résidence. En d’autres termes, les premiers 50 $ de Chamber Bucks achetés reçoivent 50 $ de Holiday Bucks gratuitement. Les Holiday Bucks expirent fin mars. Il n’y a pas de date d’expiration pour les Chamber Bucks ordinaires. En soutien à notre communauté, la promotion de 5 000 $ est un don de la Chambre pour injecter de l’argent dans l’économie locale et fournir un soutien financier aux résidents également. Cette promotion de contrepartie passionnante se termine une fois que 5 000 $ en Holiday Bucks sont émis. Cependant, la Chambre a toujours des Chamber Bucks disponibles.

Dîner des fêtes : accédez à la collecte de jouets et adoptez une famille

Décembre est la période la plus festive de l’année, et le groupe Batavia Women in Business aime organiser un déjeuner festif au profit de deux programmes spéciaux de cadeaux de vacances à Batavia. Tous les profits des tirages au sort de l’événement et du vin seront reversés à Batavia Access Toy Drive et au programme Batavia United Way Adopt A Family. Les contributions aux tombolas et au tirage de vin sont grandement appréciées et peuvent être déposées au bureau de la Chambre avant le 1er décembre. Ou appelez-nous au 630-879-7134 et quelqu’un viendra le chercher.

Le groupe organise également une collecte de jouets et de cartes-cadeaux pour les programmes. Les nouveaux jouets peuvent être déposés dans la boîte dans le hall de la Chambre, 106 W. Wilson St. Les cartes-cadeaux et les dons pour les paniers de tombola doivent être apportés au bureau.

Le déjeuner a lieu à 11h30 le mardi 13 décembre à Enticing Cuisine Banquets, 1117 N. Washington St. à Batavia. Tout le monde est le bienvenu. Inscrivez-vous en appelant le 630-879-7134 ou en ligne à bataviachamber.org/events.

Pour les dernières mises à jour de l'événement et d'autres nouvelles, suivez Batavia Chamber sur les réseaux sociaux, y compris Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Vous pouvez envoyer un SMS au 478-CHAMBER ou vous arrêter au 106 W. Wilson St. pour nous rendre visite. N'oubliez pas d'acheter des Chamber Bucks. Ils sont parfaits pour les bas de Noël !