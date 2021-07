Magasinez les événements de vente de Samsung, Nike et plus

– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Pas pour vous surprendre ou quoi que ce soit mais, si vous ne l’avez pas remarqué, l’été est presque terminé. Bien que juillet touche à sa fin, cela ne signifie pas que les événements d’épargne d’été sont déjà terminés. Heureusement, de nombreux détaillants profitent de la journée de magasinage la plus chargée de l’année et proposent des remises sur la technologie, les vêtements et plus encore quatre mois plus tôt.

Les acheteurs peuvent célébrer le Black Friday en juillet dans plusieurs points de vente ce mois-ci. Par exemple, Samsung propose des remises sur tout, de ses écouteurs Galaxy Buds + (maintenant 50 $ de réduction) aux téléviseurs intelligents 4K (jusqu’à 200 $ de réduction). Si vous cherchez quelque chose à ajouter à votre style, GlassesUSA vous propose d’en acheter un, obtenez-en un gratuitement pour des lunettes et des lunettes de soleil standard.

Ce ne sont que des dégustations de la grande variété de pièces en vente sur le Web, mais il ne reste que peu de temps dans le mois pour faire du shopping. Découvrez les détaillants que nous avons trouvés avec les meilleurs événements de vente de juillet en cours en ce moment !

Les meilleurs événements de vente du Black Friday en juillet à acheter dès maintenant

Maison et ustensiles de cuisine

Ashley HomeStore : Obtenez jusqu’à 50 % de rabais sur une sélection de styles de lits, de mobilier d’extérieur, de sièges en cuir et plus encore.

Les gars du barbecue : Ces experts en grillades ont plusieurs offres jusqu’à la fin juillet, y compris des économies allant jusqu’à 330 $ sur les produits de grillades RCS grâce à dimanche 1er août et jusqu’à 350 $ de rabais sur les grils à gaz Napoléon à travers Lundi 2 août.

Meilleur achat: Le géant du shopping technologique organise toujours une vente d’été de gros appareils électroménagers, où vous pouvez économiser des centaines sur les laveuses, sécheuses, réfrigérateurs et cuisinières.

Lowe’s : Plus de 11 000 (!) articles sont en vente lors de l’événement Summer Savings de la grande maison bleue. Magasinez les appareils électroménagers, la décoration intérieure, les ventilateurs de plafond et plus encore à des prix réduits.

Maytag : Bien que le mois Maytag prévu par la marque en mai soit loin derrière, il offre toujours des rabais d’été chauds. Par Mercredi 4 août, les acheteurs peuvent obtenir jusqu’à 105 $ de rabais sur certaines sécheuses et obtenir la livraison gratuite sur les commandes de gros appareils électroménagers de plus de 399 $.

Surstock : Le grand magasin porte bien son nom car son événement de liquidation d’été propose des milliers d’articles en vente. Vous pouvez obtenir 20 % de rabais sur les meubles de patio, 25 % de rabais sur les meubles de salon et plus encore !

Quai 1 : Achetez les soldes de mi-été de la marque et économisez jusqu’à 65 % sur les essentiels de la salle à manger, la literie et les articles de salle de bain, et plus encore.

Sur La Table : Pour une autre vente d’été, découvrez les couteaux, petits électroménagers et autres articles de batterie de cuisine en solde Sur La Table jusqu’à 75% de réduction.

Vêtements et accessoires

Eddie Bauer : Obtenez des vêtements d’extérieur élégants lors de cette vente Very Best of Summer, avec non seulement une sélection de vêtements pour hommes et femmes en vente, mais aussi la chance d’obtenir 50 % de réduction sur les articles en liquidation avec le code promo HEURE D’ÉTÉ.

Everlan : Le détaillant durable organise une autre vente d’été avec jusqu’à 60% de réduction sur les leggings, sandales, hauts et plus encore.

Écart: Cette marque populaire propose un trio de réductions cet été. Par 29 juillet, vous pouvez utiliser le code promo CINQUANTE pour obtenir 50% de réduction supplémentaire sur les pièces à prix réduit, le code promo CYBER pour obtenir 40% de rabais sur les articles à prix régulier ou le code SUITE pour une remise supplémentaire de 10 %.

LunettesÉtats-Unis : L’un de nos endroits préférés pour acheter des lunettes n’est pas seulement d’en acheter une, d’en obtenir une gratuitement, mais les lunettes et les lunettes de soleil sont maintenant aussi bas que 39 $.

H&M : Cette marque populaire organise une vente de nettoyage d’été, avec jusqu’à 60% de réduction sur les choix de vêtements pour hommes, femmes et enfants.

Fin des terres : Par 28 juillet les acheteurs peuvent obtenir jusqu’à 60% de réduction sur les commandes avec le code promo LUCIOLE.

GRENIER: Parcourez les soldes d’été en cours Dimanche 1er août pour les fils jusqu’à 60% de réduction. Vous pouvez également utiliser le code promo WOW pour obtenir des robes à partir de 40 $ seulement.

Michael Kors : Vous avez vu le MK doré sur de nombreux produits élégants, et maintenant, vous pouvez les récupérer à la vente Summer Lovin’ de la marque avec des sacs à main, des chaussures et des vêtements jusqu’à 70% de réduction.

Nike : Prenez de l’avance sur la ruée vers l’automne en vous rendant chez cette marque de renommée mondiale à travers samedi 7 août et économisez jusqu’à 50 % sur les chaussures, les hauts et plus encore.

Nordstrom : La vente d’anniversaire de Nordstrom est rendue publique cette semaine le 28 juillet mais ceux qui obtiennent une carte de crédit Nordstrom avant 27 juillet peut non seulement obtenir un accès anticipé à d’énormes remises sur les vêtements pour hommes et femmes, mais aussi un bonus de 60 $ Remarque si vous êtes admissible.

Matelas et literie

Amérisommeil : Bien que nous ayons dépassé le Jour de l’Indépendance, cette marque de matelas a prolongé sa vente du 4 juillet jusqu’au 1 août, offrant 30% de réduction et jusqu’à 239 $ en cadeaux gratuits avec le code promo AS30.

Avocat: Cette marque derrière des matelas respectueux de l’environnement a ses propres soldes d’été avec plusieurs codes promotionnels disponibles. Par Lundi 9 août tu peux utiliser le code SUMMEROFAVO pour obtenir 100 $ de rabais sur ses matelas en latex, le code REFROIDISSEMENT DE SOMMEIL pour économiser 50$ sur les draps et housses de couette, ou le code CONFESSION SUR L’OREILLER pour économiser 20 % sur ses oreillers en latex moulé et verts.

Awara : Achetez la vente de déménagement d’été pour obtenir 300 $ de rabais sur le matelas hybride de luxe biologique de la marque et 499 $ d’accessoires gratuits.

Ours: Pendant ces soldes d’été, vous pouvez utiliser le code promo L’ÉTÉ à la caisse pour obtenir 25 % de réduction sur les achats et un ensemble-cadeau gratuit chez Bear.

Hélix: Voici une autre vente du 4 juillet prolongée pour votre plaisir de magasinage. Ceux qui recherchent de nouveaux essentiels pour le sommeil peuvent utiliser le code promo JUILLET4200 après avoir dépensé 1 750 $ pour obtenir 200 $ de réduction sur les achats, le code JUILLET4150 après avoir dépensé 1 250 $ pour obtenir 150 $ de réduction ou le code JUILLET4100 pour obtenir 100 $ de rabais sur n’importe quel matelas. Tous ces codes peuvent également vous rapporter deux oreillers gratuits.

Leesa : La vente de matelas d’été de cette marque offre non seulement jusqu’à 400 $ de réduction sur les matelas, mais également 15 % de réduction sur les forfaits disponibles.

Bouffi: Dans le cadre de ses soldes d’été, les trois matelas de cette marque bénéficient d’une remise de 300 $ et les achats s’accompagnent jusqu’à 455 $ d’accessoires gratuits.

Mauve: Un matelas unique mérite une vente d’été unique. En ce moment, vous pouvez obtenir des draps et un oreiller gratuits avec l’achat des matelas Hybrid et Hybrid Premier de la marque. Les achats du matelas Purple standard peuvent ne pas vous offrir un oreiller gratuit, mais vous pouvez toujours obtenir des draps gratuits.

Technologie

HP : Ce détaillant de technologie propose des offres d’été chaudes sur certains produits disponibles jusqu’à 47% de réduction

Samsung : Cette vente du Black Friday en juillet vous permet d’économiser jusqu’à 2 000 $ sur l’essentiel de la technologie domestique, y compris les téléviseurs, les écouteurs, les tablettes et les ordinateurs portables.

