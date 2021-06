Magasinez le grand événement du magasin d’Overstock

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Le 4 juillet, c’est la fête avec les amis et la famille, des feux d’artifice et, bien sûr, de belles économies. À l’heure actuelle, Overstock commence la fête tôt avec un doozy d’un accord, avec une vente éclatée le 4 juillet.

Obtenez des conseils d’achat d’experts livrés sur votre téléphone. Inscrivez-vous aux alertes par SMS des nerds de la recherche d’offres sur Reviewed.

A partir de maintenant jusqu’à Lundi 5 juillet, profitez de prix bas dans pratiquement toutes les catégories, des meubles de patio et de la décoration extérieure aux tapis aux matelas et plus encore. En cerise sur le gâteau du 4 juillet, vous obtenez livraison gratuite sur tout, de sorte que tous vos achats seront envoyés directement à votre porte sans frais supplémentaires.

Si vous cherchez à embellir votre terrasse ou votre espace extérieur, la jardinière DreamPatio Long Beach Fiberstone apporte du style à revendre. Ce pot en forme d’œuf est disponible en trois couleurs classiques (noir, argent et blanc antique) et trois tailles généreuses, afin que vous puissiez trouver la maison parfaite pour vos plantes préférées, quelle que soit leur taille. DreamPatio appelle ces jardinières adaptées à une utilisation en intérieur ou en extérieur, et les acheteurs d’Overstock les ont félicitées pour leur durabilité tout en étant suffisamment légères pour se déplacer facilement.

Pourquoi terminer la fête quand le soleil se couche ? Continuez jusque tard dans la nuit avec le foyer extérieur carré Christopher Knight Home Wellington, qui a chuté de près de 90 $ du prix catalogue à 496,82 $. Les critiques ont adoré cette table de foyer au propane pour son look élégant et contemporain et la chaleur confortable qu’elle générait – et plusieurs acheteurs ont déclaré que la hauteur de la table était parfaite pour une utilisation avec leurs canapés d’extérieur.

Alors préparez votre espace pour toutes ces célébrations du Jour de l’Indépendance et économisez de l’argent pendant que vous y êtes. Mais ne tardez pas, ces produits se vendent rapidement.

Les meilleures offres pour acheter de la vente Overstock du 4 juillet

Meubles de patio

Décoration extérieure

Cuisine

Tapis et Meubles

Matelas

Besoin d’aide pour trouver des produits ? Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire. C’est gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Les experts en produits de Reviewed couvrent tous vos besoins d’achat. Suivre Avis sur Facebook, Twitter, et Instagram pour les dernières offres, avis et plus encore.

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article, mais peuvent changer avec le temps.