Magasinez la vente de gros électroménagers de Best Buy dès maintenant

Ils disent qu’une porte se ferme, qu’une fenêtre s’ouvre, et c’est certainement vrai pour les ventes de cette semaine. Alors qu’Amazon Prime Day 2021 est terminé, de nombreuses fenêtres s’ouvrent en ce qui concerne les ventes du 4 juillet. Exemple concret ? A partir de maintenant jusqu’à mercredi 14 juillet, Best Buy organise une énorme vente sur les appareils électroménagers de toutes sortes, des réfrigérateurs et cuisinières aux petits appareils de cuisine et plus encore.

Non seulement vous économiserez 10 % ou plus sur les offres groupées à gros prix, mais vous verrez des réductions impressionnantes sur les achats de produits uniques, comme l’Insignia NS-RTM18WH7 de 18 pieds cubes. Surnommé notre réfrigérateur à congélateur supérieur préféré, il est passé de 599,99 $ à 499,99 $, vous faisant économiser 100 $. Non seulement il est économe en énergie, mais c’est une option spacieuse si vous avez un budget limité, avec beaucoup d’espace pour tout ranger, d’une dinde de Thanksgiving à une boîte à pizza pleine grandeur. Plus de 2 700 acheteurs Best Buy adorent également ce réfrigérateur, lui attribuant une note de 4,5 étoiles, notant qu’il permet de garder les aliments suffisamment frais et qu’il est idéal pour une petite famille ou comme deuxième réfrigérateur.

Les offres vont également au-delà de la cuisine et incluent des articles moins chers, comme les petits appareils électroménagers. Donc, que vous souhaitiez vous procurer cette friteuse à air que vous envisagez depuis des mois ou enfin franchir le pas et remplacer votre ancien lave-vaisselle, il existe des options à tous les prix.

Les meilleures offres que vous pouvez acheter la vente Best Buy du 4 juillet

Lave-vaisselle

Gammes

Laveuses et sécheuses

Petits électroménagers de cuisine

