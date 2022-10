Magasinez jusqu’à ce que vous tombiez, le nettoyage des placards de Kelowna revient – ​​Kelowna Capital News

Le grand nettoyage des placards d’automne est de retour !

Le 23 octobre, plus de 40 tables rempliront le Laurel Packinghouse de chaussures, de vêtements et d’accessoires pour femmes à acheter.

Le nettoyage soutient la Bridge Youth Recovery House en faisant don d’une partie des recettes.

“Nous continuons à soutenir les organisations caritatives locales avec notre série d’événements Closet Cleanout”, a déclaré la productrice de l’événement Rosanne Ting-Mak Brown. “Nous sommes heureux de continuer à soutenir The Bridge Youth Recovery House avec un don financier et Mamas for Mamas avec tous les restes de vêtements donnés.”

Les 100 premières femmes à franchir les portes à l’ouverture de la vente à 11 h recevront un sac cadeau réutilisable.

Tous les participants auront la chance de gagner un prix de présence.

En savoir plus sur l’événement en ligne.

