Magasinez des meubles de patio et plus à la vente de maisons d’été

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Avec le temps qui se réchauffe, vous avez probablement envie d’utiliser votre jardin pour organiser une fête au bord de la piscine, ou peut-être préférez-vous vous prélasser dans votre salon climatisé tout en lisant votre livre préféré. Quels que soient vos projets d’été, Overstock est là pour vous aider à relooker votre espace de vie. Des ensembles de meubles de patio aux canapés moelleux, des centaines d’articles sont disponibles lors de la vente de maisons d’été de la marque, avec des remises allant jusqu’à 40 %.

Obtenez des conseils d’achat d’experts livrés sur votre téléphone. Inscrivez-vous aux alertes par SMS des nerds de la recherche d’offres sur Reviewed.

À travers Jeudi 29 juillet vous pouvez trouver des offres dans toutes les grandes catégories, y compris les meubles de salon, les articles de bureau à domicile et plus encore. Vous pouvez également activer un coupon flash dès maintenant pour 12% de réduction sur tous les articles à prix régulier en cliquant sur la bannière bleue en haut de la page d’accueil.

L’un des meilleurs choix de cet événement d’épargne est ce bureau Carbon Loft Abrahams, qui est passé de 159,99 $ à 135,99 $, vous faisant économiser 24 $. Disponible en deux couleurs (gris foncé et marron foncé), cet essentiel de bureau à domicile a une note de 4,6 étoiles de près de 230 acheteurs Overstock, dont beaucoup louent son assemblage facile et son design moderne et minimaliste. Comme il ne mesure qu’environ 47 pouces de large, les acheteurs le recommandent également pour les petits espaces.

Vous cherchez plutôt des meubles de patio pour vous détendre? Considérez l’ensemble de chaises Laguna Adirondack, maintenant disponible à partir de seulement 340,67 $, vous permettant d’économiser jusqu’à 139,71 $. Ces chaises de patio sont disponibles dans une multitude de couleurs différentes (y compris citron vert, bleu, blanc et vert foncé) et ont reçu une note de 4,5 étoiles de près de 290 clients Overstock, qui ont apprécié leur niveau de confort et leur durabilité. Un client a même déclaré que cet ensemble résistait à des vents violents.

Il y a encore plus de bonnes affaires à trouver sur Overstock en ce moment. Ci-dessous, nous avons répertorié certains des meilleurs.

Les meilleures offres de la vente de maisons d’été Overstock

Meubles de patio

Mobilier de bureau à domicile

Meubles de salon

Meubles de chambre

Besoin d’aide pour trouver des produits ? Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire. C’est gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Les experts en produits de Reviewed couvrent tous vos besoins d’achat. Suivre Avis sur Facebook, Twitter, et Instagram pour les dernières offres, avis et plus encore.

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article, mais peuvent changer avec le temps.