Magasinez des friteuses à air, des bandes lumineuses à DEL et plus encore

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

A la recherche de bonnes affaires ce week-end ? Nous aussi. La bonne nouvelle est que si vous recherchez des articles pour rendre votre été encore meilleur, Amazon propose de nombreuses offres sur les articles les mieux notés, y compris certains que l’équipe Reviewed a jugés les meilleurs des meilleurs.

Obtenez des conseils d’achat d’experts livrés sur votre téléphone. Inscrivez-vous aux alertes par SMS des nerds de la recherche d’offres sur Reviewed.

Les meilleures offres Amazon de ce week-end incluent des mises à niveau faciles et percutantes de la maison, y compris notre choix pour le meilleur rapport qualité-prix en matière de bandes lumineuses intelligentes, ainsi qu’un ensemble ultra-populaire de conteneurs de stockage empilables pour organiser votre garde-manger une fois pour toutes. Il y a aussi des activités intérieures et extérieures pour toute la famille. Faites défiler vers le bas pour nos sélections et préparez-vous à enregistrer.

1. Moins de 30 $ : des lumières intelligentes qui rythment la musique

Les bandes lumineuses intelligentes peuvent transformer votre espace, apporter une touche de couleur aux zones ternes et éclairer les espaces difficiles d’accès, comme sous les armoires ou le long des couloirs. Ils peuvent également rendre les vidéos et les photos des réseaux sociaux vraiment pop – il y a une raison pour laquelle de nombreux utilisateurs les connaissent simplement sous le nom de « lumières TikTok ». Nous avons adoré les bandes lumineuses à LED Govee Wi-Fi RGB pour leur configuration rapide et facile et leur compatibilité avec Alexa et Google Assistant, mais nous vraiment J’ai adoré l’application Govee Home qui nous permet de régler la luminosité des lumières, de configurer des horaires, de choisir parmi plus de 16 millions de couleurs et, oui, de les faire danser sur la musique.

Normalement, cet ensemble, qui comprend deux rouleaux de bandes lumineuses de 16,4 pieds ainsi qu’un adaptateur secteur et un boîtier de commande Wi-Fi, se vend 35,99 $, déjà l’un des ensembles les plus abordables du marché. Ce week-end, cependant, vous pouvez retirer 6 $ supplémentaires sur le prix en cliquant sur la case pour appliquer un coupon à la caisse, ce qui ramène votre coût total à seulement 29,99 $.

Obtenez les bandes lumineuses à LED Govee Wi-Fi RVB pour 29,99 $ avec un coupon à la caisse (économisez 6 $)

2. Économisez 17 % : cette friteuse à air que vous pouvez contrôler avec votre voix

La bonne friteuse à air peut faciliter la préparation des repas sur la table, mais cette friteuse à air wi-fi intelligente Cosori la porte à un tout autre niveau avec le contrôle vocal et par application. Bien que nous n’ayons pas essayé ce modèle en particulier, la Cosori Air Fryer Max XL (99,98 $) est notre choix pour le meilleur rapport qualité-prix des friteuses à air, et les deux modèles partagent de nombreuses similitudes, comme une généreuse capacité de 5,8 pintes, antiadhésive et paniers lavables au lave-vaisselle et préréglages pratiques. Cependant, le modèle Cosori VeSync Pro Air Fryer ajoute un contrôle vocal via Alexa ou Google Assistant, ainsi qu’un contrôle mobile depuis votre smartphone via l’application VeSync de la marque. Il n’est pas étonnant qu’il ait une note de 4,7 étoiles auprès de près de 17 000 acheteurs Amazon – et encore mieux, en ce moment, vous pouvez le récupérer pour 99,98 $, 20,01 $ de moins que son prix habituel de 119,99 $.

Obtenez la friteuse à air Wi-Fi Cosori Smart pour 99,98 $ (économisez 20,01 $)

3. 20 $ de rabais : l’un de nos appareils de diffusion en continu préférés

Si vous recherchez un appareil de streaming qui en fait plus, ce modèle est peut-être fait pour vous. Lorsque nous avons testé l’Amazon Fire TV Cube, nous avons été intrigués par le contrôle mains libres Alexa non seulement sur les appareils intelligents, mais aussi, grâce aux blasters infrarouges intégrés du Cube, aux appareils hérités tels que les téléviseurs et les récepteurs A/V. Bien que nous ayons eu du mal à faire en sorte que l’appareil réponde pleinement, d’autres l’ont vu bien fonctionner – près de 50 000 acheteurs Amazon lui ont attribué 4,6 étoiles. L’un des inconvénients pour nos testeurs était le prix – cette baisse de prix de 20 $, qui porte le coût total à 99,99 $, est un plus indéniable.

Obtenez le cube Amazon Fire TV pour 99,99 $ (économisez 20 $)

4. Économisez 26 % : cet ensemble de contenants de stockage de nourriture incroyablement populaire

Acheteurs Amazon l’amour l’ensemble de contenants de conservation des aliments Chef’s Path 24 pièces. Combien? Plus de 12 000 critiques lui ont attribué 4,8 étoiles (soit plus de 10 000 notes parfaites de 5 étoiles) pour ses performances et son apparence, ce qu’un acheteur satisfait a résumé comme « absolument génial ». Mieux encore, l’ensemble est actuellement en baisse de 26% par rapport à son prix catalogue de 79,97 $, ce qui signifie que vous pouvez l’obtenir pour 59,45 $. Votre achat est livré avec six conteneurs extra-larges, grands, moyens et petits, ainsi que des couvercles interchangeables verrouillables à quatre côtés. (Les clients d’Amazon ont vraiment apprécié que tous les couvercles s’adaptent à toutes les tailles de conteneurs.) Les conteneurs rectangulaires à espacement sont clairs pour une visualisation facile du contenu, et sont même livrés avec des étiquettes réutilisables pour tableau noir et un marqueur pour tableau noir, ainsi qu’un ensemble de cuillères à mesurer. Si vous cherchez à être le dernier acheteur à s’extasier sur la conception étanche à l’air et à l’épreuve des éclaboussures, c’est maintenant votre chance.

Obtenez l’ensemble de contenants de conservation des aliments de 24 pièces Chef’s Path pour 59,45 $ (économisez 20,52 $)

5. 33% de réduction : ce multicuiseur culte

Il n’est pas surprenant qu’il y ait une communauté ardente de fans de la famille de multicuiseurs Instant Pot – les modèles de la marque se classent systématiquement dans nos autocuiseurs préférés, et ce modèle Duo Plus est certainement l’un d’entre eux. Nous avons adoré les soupes, les risottos et les yaourts que cette machine s’est avérée – en gros, avons-nous dit, cela « fonctionne comme un charme ». Si vous n’avez pas encore rejoint le fan club d’Instant Pot, c’est le moment idéal : à l’origine à 119,99 $, l’Instant Pot Duo Plus est à 40,04 $ de rabais, il peut donc être le vôtre pour seulement 79,95 $.

Obtenez l’Instant Pot Duo Plus 9-en-un (6 pintes) pour 79,95 $ (économisez 40,04 $)

Besoin d’aide pour trouver des produits ? Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire. C’est gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Les experts en produits de Reviewed couvrent tous vos besoins d’achat. Suivre Avis sur Facebook, Twitter, et Instagram pour les dernières offres, avis et plus encore.

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article, mais peuvent changer avec le temps.