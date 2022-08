Magasinez dans les marchés éphémères de Starved Rock Country – Shaw Local

Vous cherchez une nouvelle destination de magasinage amusante où vous pouvez trouver toutes sortes d’antiquités et d’objets artisanaux ? Tracez la voie vers Starved Rock Country, où deux marchés éphémères populaires, Morris’ 3 French Hens French Country Market et le propre LaSalle County Historical Society Canal Market d’Utica, proposent des expositions de vendeurs régulièrement programmées et organisées, axées sur les produits vintage et artisanaux.

3 Poules Françaises French Country Market

555, chemin Gore, Morris

The3FrenchHensMarket.com

Le 3 French Hens French Country Market, idéalement situé au Jennifer’s Garden Banquet and Convention Centre juste à côté de l’autoroute I-80 et à quelques minutes en voiture du charmant centre-ville de Morris, est un événement à ne pas manquer pour tous ceux qui aiment les antiquités, les artisans marchandises et produits frais de la ferme. Avec plus de 100 vendeurs proposant des produits de boulangerie, des articles vintage, des créations artisanales et bien plus encore, vous ne voudrez pas manquer de planifier un voyage à leur prochain événement éphémère.

Le marché d’été mensuel s’étend de mai à octobre, avec un marché spécial des vacances d’hiver en novembre, où vous pouvez vous approvisionner en produits artisanaux festifs et en friandises juste à temps pour la saison des achats. Le marché se tient au Jennifer’s Garden Banquet à Morris, près de la I-80 et de la Route 47. Le marché a lieu le deuxième samedi de chaque mois jusqu’en octobre (avec un marché spécial de deux jours pour clôturer l’année en novembre) et est ouvert de 8 h à 14 h. Il y a un droit d’entrée de 5 $ par personne, les enfants de moins de 12 ans étant admis gratuitement.

Lorsque vous avez terminé vos achats au marché, assurez-vous de visiter le centre-ville pittoresque de Morris, où vous trouverez d’autres boutiques et restaurants incroyables. Assurez-vous de suivre leur page Facebook et d’explorer leur site Web pour les dernières annonces sur les marchés et les fournisseurs à venir.

3 dates du marché français des poules françaises pour le reste de 2022 :

• 13 août

• 10 septembre

• 8 octobre

• 11-12 nov. (marché spécial fêtes)

Marché du canal de la Société historique du comté de LaSalle

101 E. Canal St., Utique du Nord

www.lasallecountyhistoricalsociety.org

Aucun voyage de shopping d’été ou d’automne à travers Starved Rock Country n’est complet sans un voyage au marché du canal de la Société historique du comté de LaSalle, l’un des marchés artisanaux les plus animés du nord de l’Illinois. Il a lieu de 10 h à 16 h tous les dimanches jusqu’en septembre. Le marché est une célébration de toutes les choses antiques, de collection, faites maison et locales. Le site se trouve à quelques pas du bloc de restaurants et de boutiques de Mill Street, niché sur les rives du canal historique I&M, où vous trouverez le bâtiment rustique et chic du Canal Market. L’ancien bâtiment de la cour à bois offre le cadre idéal en plein air pour parcourir les œuvres de certains des meilleurs artistes, artisans, boulangers, viticulteurs et antiquaires de la région.

Vous trouverez des antiquités et des objets de collection de qualité, de la nourriture, des textiles, des livres d’occasion et des plantes vendus par des dizaines de vendeurs passionnés chaque week-end. Avec sa gamme de vendeurs en constante évolution, vous ne savez jamais quels trésors vous découvrirez lors de cet événement saisonnier passionnant. Pour plus d’informations sur le Canal Market et pour avoir un aperçu de certains des vendeurs que vous pouvez vous attendre à voir lors d’un prochain salon, visitez la page LCHS Canal Market sur Facebook.

Dates spéciales prolongées du Canal Market pour 2022 :

• Festival de la bière artisanale : 20 août

• Fin de semaine de la fête du Travail : 3 et 4 septembre

• Festival du vin Vintage Illinois : 17 et 18 septembre

• 52e Festival annuel de Burgoo : 8 et 9 octobre