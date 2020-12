Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E!

Compte à rebours pour Noël, le calendrier de l’avent annuel de E! Est là! En plus de nos guides de cadeaux de vacances réguliers pour 2020, nous avons 24 guides de cadeaux exclusifs organisés par des célébrités et des influenceurs, y compris Drew Barrymore, Naomi Osaka, La femme pionnière Ree Drummond, Candace Cameron Bure, Michael Strahan, Giuliana Rancic, Lisa Rinna, Martha Stewart, Geoffrey Zakarian, Shangela et beaucoup plus.

Offrant des cadeaux pour elle, pour lui, pour les enfants, pour la famille et au-delà, vous êtes sûr de trouver quelque chose approuvé par les célébrités pour tout le monde sur votre liste.