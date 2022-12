Magasinez au centre-ville de Genève pour trouver le cadeau parfait – Shaw Local

Je suis sûr que vous savez tous qu’il reste 17 jours avant Noël, 16 jours de « préparation ». Vous clignez des yeux et c’est décembre. On dirait que je viens d’écrire sur la célébration des Journées suédoises.

Alors, avez-vous pris exemple sur le joyeux vieil elfe ? Vous avez fait une liste, l’avez vérifiée deux fois et vous avez quand même découvert qu’il y a des cadeaux à acheter et à emballer, de la nourriture à acheter, des parents à divertir et n’oubliez pas de rendre visite au Père Noël. Ho, Ho, Espérons que Genève puisse aider à réduire cette liste avec ces idées et même vous redonner du temps pour vous.

Le centre-ville de Genève se pare de ses plus beaux atours et la pelouse du palais de justice s’illumine. Il y a beaucoup de spots pour cette photo de vacances. Promenez-vous dans les rues et découvrez les trésors des boutiques spécialisées de Genève avec des cadeaux pour chaque personne sur votre liste. y compris les cadeaux d’hôtesse de dernière minute. N’oubliez pas que vous pouvez également trouver tous les articles dont vous pourriez avoir besoin pour une célébration à votre domicile. Tout au long du mois, de nombreux commerçants proposent également des événements spéciaux.

Vous songez à laisser la cuisine (et le nettoyage) à quelqu’un d’autre ? Il y a des restaurants et des traiteurs qui vous accueilleront avec plaisir. Visitez la section restauration sur le site Web de la Chambre.

Ou que diriez-vous d’un chèque-cadeau genevois ? C’est toujours un cadeau parfait. Non seulement les chèques-cadeaux sont acceptés dans plus de 160 restaurants et magasins partout à Genève, mais vous gardez de l’argent dans notre communauté en achetant local. Achetez des chèques-cadeaux au bureau de la Chambre, 8 S. Third St., jusqu’au 23 décembre.

Saluez le Père Noël alors qu’il monte dans la calèche tous les samedis et dimanches jusqu’au 18 décembre. Il descendra Third Street de 10 h à 10 h 20.

Maintenant que votre liste a “presque” disparu, pourquoi ne pas vous détendre et profiter de Genève et de l’esprit des vacances en faisant une balade en calèche ? La Chambre de commerce de Genève propose des manèges gratuits de 10h30 à 13h30 du samedi et du dimanche jusqu’au 18 décembre. Les manèges commencent et se terminent au coin des rues South Third et James, descendent Third Street et rebroussent chemin. au Palais de justice.

C’était des semaines avant les vacances et il restait beaucoup à faire.

Le garder local pourrait certainement vous aider.

Trouver tout à Genève pour apporter la joie de Noël.

Vous pourriez même penser “C’est la période la plus merveilleuse de l’année”.

Bonnes vacances de la part de la Chambre de Commerce de Genève. Nous vous remercions de soutenir notre communauté et nous nous réjouissons à la perspective d’une fabuleuse année 2023 !