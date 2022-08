Magasinage sur la Route 66 – Shaw Local

Les premiers cent milles de la Route 66 sont parsemés de magasins d’antiquités confortables, de boutiques d’artisans et de nombreux autres détaillants délicieusement inattendus. Des boutiques spécialisées éclectiques aux magasins pittoresques du centre-ville, il y a une boutique pour tout le monde lors de votre road trip. Rejoignez-nous pour explorer quelques-unes de ces petites entreprises préférées des fans.

Les reliques de Rick sur 66

116, rue N. Water, Wilmington

Remémorez-vous en parcourant des centaines de vinyles et de 45 tours chez Rick’s Relics sur 66 à Wilmington, Illinois. Situé vers l’extrémité sud des premiers cent milles de la route 66, vous trouverez tous les magasins le long de Water Street offrant des sélections de qualité. Si vous cherchez des disques vintage et des objets de collection, Rick’s est l’endroit à visiter. Avec les titres soigneusement classés par ordre alphabétique, le personnel peut vous aider à trouver ce disque rare qui manque à votre collection. Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle chaîne stéréo ou d’une platine vinyle, Rick’s peut également s’en occuper. Au-delà du vinyle, vous trouverez de nombreuses voitures assorties, des antiquités et d’autres objets de collection, ainsi qu’une bonne sélection de souvenirs de la Route 66 et de vêtements de moto.

Antiquités d’accessoires

112, rue N. Water, Wilmington

Paraphernalia Antiques au centre-ville de Wilmington est un endroit idéal pour trouver l’antiquité parfaite qui manquait à votre collection. Cette destination éclectique pour les jouets, les petits et autres artefacts, située juste à côté de la route 66, est un excellent arrêt pour tous les fans de produits vintage qui voyagent le long des cent premiers milles. Dans la boutique unique, vous découvrirez également des meubles, de la vaisselle et des lampes rétro, ainsi qu’une belle sélection de bijoux anciens.

Marché Milltown

508, rue N. Kankakee, Wilmington

Pendant que vous antiquités, ne manquez pas le marché de Milltown, l’une des collections les plus importantes et les plus vastes de Wilmington sous un même toit. Des meubles en bon état et des souvenirs de guerre ne sont que quelques-unes des offres que vous trouverez à l’intérieur du bâtiment historique en planches à clin rouge. Des radios vintage, des décorations pour la maison et d’autres grandes et petites antiquités vous attendent dans cette destination d’antiquités en bordure de route. Le magasin offre un parking pratique et un accès sans marche au bâtiment, ce qui permet à tout le monde lors de votre voyage de parcourir facilement des antiquités.

Cadeaux de village de campagne

1540, rue N. Division, Braidwood

Si vous êtes à la recherche d’un endroit qui capture l’esprit des grands magasins d’antan qui bordaient autrefois la Route 66, rendez-vous au Countryside Village Gifts à Braidwood. Établi en 1997, ce guichet unique se spécialise dans les cadeaux, la décoration intérieure, les aliments gastronomiques, le vin, le tissu de courtepointe et bien plus encore. Le joyau caché propose plus de 9 000 pieds carrés de cadeaux de qualité à des prix raisonnables. Vous ne trouverez pratiquement aucun escalier entre le parking et l’entrée de Countryside Village Gifts, ce qui en fait un autre endroit facile d’accès pour chaque membre de votre famille.

Cerfs-volants et jeux de société Route 66

222, rue Main Nord, Pontiac

Chez Route 66 Kites & Board Games, situé dans le centre-ville historique de Pontiac, vous trouverez une vaste gamme de jouets et de jeux qui sauront plaire aux enfants de tout âge. La boutique unique propose des cerfs-volants, des fournitures de disc golf, des jeux de société, des jeux de cartes, des jouets, des cadeaux et des souvenirs de la Route 66. Avec un stock allant des reproductions de jouets nostalgiques aux nouveautés de cette saison, vous êtes sûr de trouver les articles parfaits pour occuper vos jeunes voyageurs. Si vous cherchez à explorer certains des magnifiques parcs le long de la Route 66, assurez-vous de parcourir la vaste sélection de cerfs-volants plus grands que nature de la boutique.

Conseil des arts du comté du Grand Livingston

209, rue Madison Ouest, Pontiac

Le Greater Livingston County Arts Council offre plus qu’un cadre confortable pour suivre un cours d’art amusant au centre-ville de Pontiac, il abrite également une magnifique galerie à aire ouverte. Nichée à l’intérieur d’un bâtiment historique, la galerie du Greater Livingston County Arts Council présente une sélection tournante d’œuvres d’art originales encadrées, de sculptures et de poteries, toutes fabriquées par des artisans locaux qui vivent le long du corridor de la Route 66. Voici votre opportunité de soutenir les arts et les artistes lors de votre road trip le long des cent premiers kilomètres.

Montez à bord de votre voiture et découvrez la nostalgie inégalée de la Route 66. Les cent premiers kilomètres de l'emblématique Mother Road sont bordés de restaurants rétro, de musées fascinants et de certains des sites touristiques les plus populaires le long de cette route réputée.