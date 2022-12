Magasinage des Fêtes : vérifiez les politiques de retour pour éviter les frais

Alors que certains détaillants repensent la façon dont ils gèrent les retours en ligne, toute personne qui fait encore ses achats cette saison des fêtes peut vouloir lire ces politiques avant d’appuyer sur le bouton de paiement.

De nombreux détaillants offrent des retours gratuits pour les produits achetés en ligne, et certains explorent des moyens de récupérer les pertes en facturant des frais de réapprovisionnement pour retourner les articles par la poste.

“C’est tout simplement trop d’argent”, a déclaré l’analyste de la vente au détail Bruce Winder à CTV News. “Trop dans le coût de manutention, c’est un coût énorme pour les détaillants.”

Le Canada a connu une forte augmentation des achats en ligne tout au long de la pandémie de COVID-19, selon les chiffres de Statistique Canada, car certaines restrictions de santé publique ont limité les magasins qui pouvaient rester ouverts et, éventuellement, comment ils pouvaient fonctionner.

L’inflation et la hausse des taux d’intérêt ont également rendu les achats et le coût des affaires plus coûteux.

La Baie autorise les retours gratuits en magasin, mais facture des frais de 10 $ pour retourner les articles par la poste. D’autres détaillants, comme Urban Outfitters et Ardene, facturent des frais de réapprovisionnement de 5 $.

“Les frais de réapprovisionnement ont toujours existé”, a déclaré la PDG de ReturnBear, Sylvia Ng, à CTV News. “C’est juste malheureusement, encore une fois en raison de la conjoncture économique, c’est plus difficile pour ces commerçants maintenant parce que les coûts sont plus élevés qu’avant.”

Dans certains cas, ces coûts sont désormais répercutés sur le consommateur. Les détaillants pourraient également finir par raccourcir leurs périodes de retour pour les achats en ligne, selon les stratèges de la vente au détail, car plus un article reste longtemps à la maison, plus un détaillant peut perdre de l’argent.

“Les détaillants de mode rapide, comme par exemple un H&M ou un Zara, peuvent complètement tourner ou manquer cet inventaire”, a déclaré Lisa Hutcheson, stratège de la vente au détail du groupe JC Williams, à CTV News.

“Et maintenant, il devient unique et il est probablement démarqué, de sorte que le détaillant a perdu la capacité de le vendre au prix fort.”