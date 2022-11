C’est la catégorie de dépenses des Fêtes la plus résiliente : les jouets.

Mais même les magasins de jouets devraient ressentir les retombées de l’inflation au cours de la plus grande saison de magasinage de l’année.

“Les dépenses des fêtes vont être réduites”, a déclaré l’analyste du commerce de détail Bruce Winder. “Mais les jouets sont la dernière chose que vous réduisez si vous avez des enfants. Vous voulez quelque chose sous l’arbre pour eux – vous pourriez le faire de manière plus économique.”

Alors que les Canadiens devraient limiter leurs listes de courses cette saison des cadeaux dans un contexte de hausse des prix, de taux d’intérêt élevés et de sombres perspectives économiques, ils semblent toujours disposés à ouvrir leur portefeuille pour les jouets, selon les experts.

“Les jouets ont été une sorte d’étoile brillante au Canada”, a déclaré Tamara Szames, conseillère de l’industrie canadienne de la vente au détail chez The NPD Group. “Il continue de surpasser le reste de l’industrie de la vente au détail.”

Alors que les ventes de jouets peuvent être résilientes, les dépenses en jeux, livres et poupées pour enfants sont toujours en baisse, a-t-elle déclaré.

“Si nous regardons les six premières semaines du quatrième trimestre, les ventes de jouets sont en baisse de 17% par rapport à l’année dernière”, a déclaré Szames. “C’est un recul assez fort.”

Pourtant, les ventes sont comparées à la “croissance astronomique” enregistrée l’année dernière, a-t-elle déclaré, notant que les consommateurs ont également fait leurs achats plus tôt en 2021 par crainte de ruptures de stocks.

“Si nous comparons les ventes de jouets en 2022 avec 2019, il y a encore 22% de croissance”, a-t-elle déclaré. “Les dépenses pour les enfants pendant les vacances resteront une priorité.”

Les consommateurs sont de plus en plus à la recherche de soldes et d’aubaines, certains devant attendre plus tard dans la saison pour acheter des cadeaux.

“Cette année, les clients attendent de nouveau les ventes du Black Friday”, a déclaré Sarah Jordan, PDG de Mastermind Toys. Officiellement le 25 novembre, de nombreux détaillants ont déjà commencé à déployer des offres Black Friday, et les ventes devraient augmenter cette semaine.

“Il s’agit d’un retour à un modèle d’achat des Fêtes plus normal avant la pandémie”, a-t-elle déclaré. “Quand on remonte dans l’histoire, le Black Friday a été le coup d’envoi.”

Jusqu’à présent, les acheteurs semblent être plus sensibles aux prix que les années précédentes, dit Jordan.

“Les gens achètent avec un budget limité”, a-t-elle déclaré. “Les clients sont deux fois plus susceptibles d’acheter des cadeaux à moins de 25 $ qu’à moins de 50 $ sur notre site Web.”

Mais quand il s’agit des jouets les plus en vogue de la saison et des gros articles “incontournables”, les acheteurs n’attendent pas, a déclaré Jordan.

Des jouets populaires comme la boule de cristal interactive Magic Mixies sont achetés en ligne dans ce qu’elle appelle un “achat plus transactionnel”.

Cependant, de nombreux acheteurs se tournent vers les achats en magasin, avec des jouets classiques “éprouvés” qui font leur retour, a déclaré Jordan.

“L’une de nos catégories à la croissance la plus rapide en ce moment est la peluche”, a-t-elle déclaré, notant qu’elle a augmenté de 30% d’une année sur l’autre. “Il s’agit généralement d’une catégorie où il est utile d’être en magasin pour sentir, toucher et voir le produit.”

Les acheteurs à court d’argent recherchent des options de jouets de base plus abordables, a déclaré Marty Weintraub, partenaire et leader national du conseil au détail chez Deloitte.

“Nous assisterons probablement à une baisse des échanges alors que les acheteurs recherchent des jouets moins chers”, a-t-il déclaré. “Il y a toujours une gamme de bons, meilleurs, meilleurs. Nous verrons plus de comportements de recherche d’accords.”

Mastermind Toys a lancé sa propre marque privée cette année. Cela donne au magasin la possibilité de rendre plus accessibles les jouets classiques ancrés dans le développement de l’enfant, a déclaré Jordan.

“Si vous pensez aux marques privées des épiceries, vous pensez qu’elles sont dépouillées avec de meilleurs prix et une meilleure valeur”, a-t-elle déclaré. “Mais nous nous concentrons sur la construction de jouets durables avec lesquels les enfants continueront à jouer encore et encore.”

Pendant ce temps, l’effet d’une inflation élevée sur les dépenses de consommation pourrait laisser les détaillants de jouets avec des stocks excédentaires à la fin de décembre.

De nombreux magasins ont été aux prises avec des problèmes de chaîne d’approvisionnement l’année dernière, laissant certaines étagères nues avant Noël.

Les magasins ont commandé des marchandises plus tôt que d’habitude cette année pour éviter les pénuries – mais ont maintenant plus de stocks que d’habitude, ont déclaré des experts.

“Les magasins se préparaient pour une grande saison de magasinage, mais l’inflation a fait baisser la demande des consommateurs”, a déclaré Tandy Thomas, professeur agrégé à la Smith School of Business de l’Université Queen’s.

“Les stocks excédentaires seront un problème cette saison, ce qui signifie que les détaillants seront très motivés pour déplacer ces stocks. Cela signifiera probablement des remises importantes.”

Le Canada pourrait voir un retour aux grosses ventes du lendemain de Noël, et même de grandes promotions dans les jours et les semaines précédant Noël.

“Les détaillants voudront attirer les consommateurs dans le magasin et cela nécessitera de grosses remises”, a déclaré Thomas.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 20 novembre 2022.