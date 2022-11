Magasinage des Fêtes : 3 sur 5 prévoient de dépenser moins cette année

Alors que les Canadiens continuent de ressentir les pressions d’une inflation élevée sur leur portefeuille, un nouveau sondage a révélé que 60 % des consommateurs prévoient dépenser moins en cadeaux pendant la période des Fêtes.

Le sondage en ligne, qui a été mené par Equifax Canada et auprès de plus de 1 000 répondants, a également révélé que 41 % prévoient de dépenser moins pendant la période des Fêtes en raison de leurs dettes, contre 36 % l’an dernier.

« Que vous dépensiez plus ou moins, il est très important de faire vos achats des Fêtes avec un budget bien pensé », a déclaré Julie Kuzmic, responsable principale de la conformité d’Equifax Canada, défense des consommateurs, dans un communiqué de presse. « L’inflation ajoute de la pression sur la situation financière des Canadiens. Préparer et respecter un budget peut aider à rendre ces factures de carte de crédit un peu plus faciles à affronter en janvier.

De même, un sondage mené par PayPal Canada a révélé que 51 % prévoyaient de faire des compressions financières cette saison des Fêtes, comme éviter d’acheter des cadeaux inutiles ou limiter les déplacements. Mais 53% ont déclaré qu’ils ne réduiraient pas leurs dépenses lorsqu’il s’agirait d’acheter des cadeaux pour leurs amis proches et leur famille et préféreraient réduire leur propre liste de souhaits.

L’enquête PayPal, qui a impliqué 2 000 Canadiens interrogés en ligne, a également révélé que 57 % craignent que la saison des fêtes de cette année ne soit pas aussi bonne que celle de l’an dernier en raison de la crise du coût de la vie. De plus, 66 % disent se sentir trop gênés pour demander une aide financière à leurs proches.

En octobre, Deloitte Canada prévoyait également que les dépenses des Fêtes chuteraient de 17 % cette année dans un contexte d’incertitude économique.

Quelques consommateurs ont déclaré qu’ils prévoyaient de dépenser plus, en particulier les jeunes. Seulement 12 % des répondants au sondage d’Equifax ont déclaré croire qu’ils augmenteraient leurs dépenses des Fêtes cette année. Parmi les 18 à 34 ans, 23 % ont choisi cette option, comparativement à 4 % des répondants âgés de 55 ans et plus.

De nombreux consommateurs prévoient également de faire plus d’achats en magasin cette année. Parmi les répondants à l’enquête, 61 % ont déclaré qu’ils prévoyaient de magasiner davantage dans les magasins, comparativement à 51 % l’an dernier. Et avec le Black Friday à l’horizon, 50% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles prévoyaient de profiter de ces remises importantes.

Mais alors que les craintes d’une éventuelle récession se profilent à l’avenir, les entreprises locales disent qu’elles se sentent moins confiantes à propos de cette saison des fêtes. Dans un sondage auprès de plus de 300 petites entreprises, Equifax a constaté que 25 % d’entre elles se sentent confiantes quant à la période des fêtes de cette année, comparativement à 36 % l’an dernier.

« L’inflation et les préoccupations liées à la chaîne d’approvisionnement affectent la confiance des propriétaires de petites entreprises à l’approche de la période des Fêtes », a déclaré Jeff Brown, chef des services aux consommateurs d’Equifax Canada, dans un communiqué de presse. « Les entreprises ont besoin de fournisseurs pour assurer la disponibilité des produits, d’abord et avant tout, tout en essayant de maintenir des prix raisonnables dans le sillage de la hausse des coûts. La plus grande chose que les consommateurs puissent faire pour aider les propriétaires de petites entreprises est de continuer à leur acheter des produits. »