Magasin de la rue James de juillet / En plus

© Cieran Murphy

+ 10





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

170 m²



Année Année d’achèvement de ce projet d’architecture Année:



2024



Photographies

© Cieran Murphy

Description textuelle fournie par les architectes. July s’inspire de l’esprit de plein air de la Fortitude Valley de Brisbane, où les loisirs, le style de vie et l’expérience enrichissent l’environnement bâti et la vie quotidienne. Situé dans le vernaculaire tropical distinctif du quartier de James Street, July est conçu comme une oasis pour ses clients. Son design reflète la capacité du voyage à évoquer le sens et la mémoire à travers la découverte et l’aventure, en faisant référence à la photographie emblématique de Slim Aarons au bord de la piscine et en établissant des parallèles ludiques avec la marque July.

© Cieran Murphy

© Cieran Murphy

Incarnant les caractéristiques de la marque de bagages australienne, le magasin adopte une identité homogène, réfléchie et axée sur les détails, exécutée avec des inflexions du milieu du siècle. Les panneaux de liège, les détails en bois massif et les accents de couleurs ludiques reflètent le luxe et la nostalgie du voyage, encourageant les clients à se remémorer leurs destinations les plus chères tout en suscitant la curiosité à chaque tournant.

© Cieran Murphy

© Cieran Murphy

Un changement de volume spectaculaire incite le client à explorer les profondeurs du magasin, avec des surfaces tactiles qui l’incitent à toucher et à interagir avec les bagages et accessoires de qualité de July. Les sièges circulaires offrent un moment de répit pour profiter du cadre, agrémenté d’un aménagement paysager tropical conçu par Acre – un délice bienvenu et une extension de la végétation luxuriante qui fait la renommée du quartier.