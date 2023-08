Magaluf: Deux hommes traqués pour un viol collectif présumé d’un adolescent britannique arrêtés | Nouvelles du monde

Six hommes ont tous été placés en détention provisoire après l’incident du 14 août (Photo: Solarpix) Deux hommes risquent d’être extradés vers Espagne pour le viol collectif présumé d’un touriste britannique de 18 ans à Magaluf. La police française a arrêté le couple en vertu d’un mandat d’arrêt européen délivré par un juge du pays voisin au sujet de l’incident. La femme aurait été agressée aux premières heures de la semaine dernière lundi dans un hôtel de la station balnéaire populaire de l’île de Majorque. Les deux dernières arrestations ont eu lieu dimanche matin après que des agents ont découvert qu’ils s’étaient envolés pour l’Allemagne avant de traverser la frontière en route vers la ville française de Strasbourg. Cinq touristes français et un touriste suisse – tous âgés d’une vingtaine d’années – avaient déjà été arrêtés pour suspicion d’agression sexuelle et violation du droit à la vie privée. Tous les suspects se sont vu refuser la libération sous caution et ont été placés en détention provisoire dans l’attente d’une enquête pénale en cours. Cela survient après qu’un juge a conclu que la femme avait subi un «traitement vraiment humiliant et dégradant» et a décrit les affirmations des hommes selon lesquelles les relations sexuelles étaient consensuelles comme «complètement absurdes». Des images de l’attaque présumée que la police a trouvées sur les téléphones des suspects auraient montré qu’ils « s’amusaient et riaient ». Plus : Tendance

Aujourd’hui, des officiers de la Garde civile ont confirmé que leur enquête sur l’attaque présumée était désormais close. Un porte-parole de la force a ajouté: « Les officiers ont vu très tôt la complexité de l’enquête, car les agresseurs présumés ne faisaient pas partie du même groupe d’amis mais encouragés par d’autres participants, auraient rejoint l’action dans des actes sporadiques, ce qui signifie aucun type de relation existait entre eux. Confirmant que les six premiers suspects avaient été détenus le jour de l’agression sexuelle présumée et placés en détention provisoire, la force a déclaré dans un communiqué: « L’enquête a continué d’identifier les deux jeunes hommes dont les arrestations étaient en cours ». «Une fois identifiés, les agents ont découvert qu’ils avaient pris un vol pour Baden-Baden en Allemagne afin de pouvoir se rendre chez eux dans la région de Strasbourg. « La Garde civile a demandé l’aide des autorités françaises par les voies normales et a émis des mandats d’arrêt européens pour éviter qu’elles ne se soustraient à la justice. « Dimanche, la police française a confirmé avoir arrêté l’un d’entre eux dans la localité française de Scherwiller avant de confirmer par la suite une deuxième arrestation à l’aéroport Basilea Mulhouse Freiburg en France, alors que ce suspect tentait de prendre un vol pour la Turquie pour éviter la détention. » L’enquête pénale a maintenant été transmise au tribunal d’instruction numéro deux de Palma, après avoir été traitée par un tribunal de garde dans ses premières étapes. Vous avez une histoire ? Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Ou vous pouvez soumettre vos vidéos et photos ici. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre actualités. Suivez Metro.co.uk sur Twitter et Facebook pour les dernières nouvelles mises à jour. Vous pouvez désormais également recevoir des articles de Metro.co.uk directement sur votre appareil. Inscrivez-vous à nos alertes push quotidiennes ici. Obtenez votre besoin de savoir

