Les loyalistes les plus fervents du président Donald Trump fustigent le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, pour avoir félicité le président élu Joe Biden, exerçant sa fureur contre le républicain de haut rang.

« Le collège électoral s’est exprimé », a déclaré McConnell mardi matin, avant d’ajouter qu’il souhaitait « féliciter le président élu Joe Biden » et le vice-président élu Kamala Harris.

La nouvelle députée Marjorie Taylor Greene, une républicaine de Géorgie, faisait partie des partisans du MAGA qui ont critiqué McConnell pour ces remarques.

« Chaque « républicain » qui ne se bat pas pour la victoire écrasante de @ realDonaldTrump en 2020 soutient la prise de contrôle du Parti communiste chinois en Amérique », a tweeté Greene à la suite des remarques de McConnell.

L’avocat de la campagne de Trump, Lin Wood, est allé encore plus loin, qualifiant McConnell de « traître » et jurant: « Son jour de jugement approche. »

McConnell ‘n’est PAS un patriote. Demandez à sa femme. Elle le sait », a écrit Wood, faisant référence à la secrétaire aux Transports Elaine Chao, l’épouse de McConnell depuis 27 ans.

«McConnell veut juste du pouvoir, de l’influence et de l’argent. Il est prêt à vendre l’Amérique pour obtenir ce qu’il veut. McConnell est un traître aux patriotes américains », a poursuivi Wood.

Récemment gracié, l’ancien conseiller à la sécurité nationale Mike Flynn s’est joint au tollé, retweetant un utilisateur de Twitter qui a appelé les « patriotes américains » à faire savoir à « McConnell que nous ne sommes pas d’accord avec son état d’esprit de « président élu ».

Flynn a déclaré à Trump: « Des millions, des millions et des millions de patriotes se tiennent derrière, à vos côtés et devant vous pendant ce moment crucial de l’histoire des États-Unis où notre République même est en jeu. Nous n’échouerons pas ou ne nous recroquevillerons pas comme certains membres du Parti républicain l’ont montré.

Sebastian Gorka, un animateur de radio conservateur qui a brièvement servi dans l’administration Trump, a accusé McConnell d’avoir cédé à « la foule » en concédant l’élection à Biden avant le décompte final du 6 janvier du Collège électoral au Congrès.

L’animateur de Fox News, Mark Levin, s’est également joint à la mêlée, tweetant « merci pour rien, Mitch ».

« Trump vous a aidé à sécuriser votre siège, comme il l’a fait pour occuper les sièges du Sénat et de la Chambre, et vous ne pouviez même pas attendre jusqu’au 6 janvier », a ajouté Levin. «Vous avez été le« leader »du GOP au Sénat depuis trop longtemps. Il est temps de réfléchir et de sang neuf.

Le commentateur de droite absolue Nicholas J. Fuentes, qui a dirigé des rassemblements «Stop the Steal» à travers le pays, a simplement tweeté: «McConnell est un traître et un RINO.

L’acronyme «RINO» signifie «Républicain de nom uniquement».

Mardi, McConnell a averti ses collègues sénateurs du GOP de ne pas se joindre aux tentatives continues de Trump d’annuler les résultats du collège électoral.

Lors d’une discussion privée, McConnell aurait averti les sénateurs républicains de ne pas contester le décompte du collège électoral lorsque le Congrès se réunira en session conjointe le 6 janvier pour confirmer les résultats.

Ce combat donnerait un « vote terrible » aux républicains, a déclaré McConnell aux sénateurs, selon deux personnes ayant obtenu l’anonymat pour discuter de l’appel, qui a été rapporté pour la première fois par Politico. Ils devraient choisir de soutenir Trump ou de le rejeter publiquement.

Les républicains s’inquiètent des effets néfastes sur le second tour des élections en Géorgie, où deux sénateurs républicains en exercice, David Perdue et Kelly Loeffler, affrontent les challengers démocrates Jon Ossoff et Raphael Warnock dans un État qui a basculé en novembre pour Biden.

McConnell a été un fervent partisan de la plupart des efforts de Trump. Mais la tournure des événements six semaines après le jour du scrutin a montré que le sénateur du Kentucky, soutenu par son équipe de direction, cherchait à normaliser les relations avec la prochaine présidence de Biden tout en évitant le spectacle d’un combat au sol qui diviserait le parti alors que Trump quitterait ses fonctions à contrecœur.