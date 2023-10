Locataire de maison Mike Johnson a fait tourner les têtes lundi lorsqu’un site Web hébergeant son podcast et ses sermons religieux a soudainement disparu. Pourtant, Johnson n’a pas été en mesure d’effacer complètement sa présence antérieure sur les réseaux sociaux, certaines preuves de ses conférences circulant toujours en ligne, notamment un sermon de trois heures organisé par le ministère de sa femme qui fustige le fondamentalisme chrétien du nouvel élu.

Le contenu de ses réflexions évangéliques – qu’il veut apparemment cacher – offre des détails révélateurs sur ce membre du Congrès peu connu, notamment le fait qu’il ne croit pas vraiment en la démocratie.

« Soit dit en passant, les États-Unis ne sont pas une démocratie. Savez-vous ce qu’est une démocratie ? Deux loups et un mouton décident du menu du dîner. Vous ne voulez pas être dans une démocratie. Règle de la majorité : ce n’est pas toujours une bonne chose”, a déclaré Johnson à la première église baptiste de Haughton, en Louisiane, en 2019.

Johnson a également attaqué l’idée des services sociaux, affirmant que la seule entité habilitée à fournir des soins est l’Église et non le gouvernement.

« J’étais en Amérique du Sud il y a deux semaines et ils parlaient de la façon dont… l’Église catholique organisait des soupes populaires et des orphelinats et faisait tout ça et elle ne le fait plus et maintenant ils le font volontairement, tout le monde le fait volontairement, laisser le gouvernement civil assumer toutes ces responsabilités. Et c’est tout simplement une triste évolution, car ce n’est pas ainsi que les choses sont censées fonctionner », a déclaré Johnson.

Dans d’autres commentaires, le membre du Congrès de Louisiane a affirmé que la « crise de l’immigration » était due au fait que les réfugiés ne « s’assimileraient » pas à « l’État de droit » – comme dans le cas de l’obtention de la citoyenneté – sans reconnaître le processus complexe, long et coûteux requis. pour devenir citoyen américain. En fin de compte, selon Johnson, l’échec est dû au manque de foi chrétienne des réfugiés.

“La raison pour laquelle l’immigration illégale constitue une telle crise, un tel problème, c’est parce qu’il y a beaucoup de gens qui craignent Dieu et qui respectent les règles qui respectent la loi”, a déclaré Johnson, poursuivant en célébrant la longue histoire d’immigration de l’Amérique.

« C’est notre origine. Mais à un moment donné, si l’État de droit est éviscéré dans ce processus, c’est tout le système qui s’effondre. Et nous en sommes dangereusement proches en ce moment, car pourquoi ? Nous ne suivons pas les règles de la Bible à ce sujet », a ajouté Johnson.

Johnson a remporté le marteau par un vote unanime des Républicains de la Chambre mercredi. La résolution est intervenue après 22 jours de chaos au Congrès et plusieurs votes ratés pour élire des membres plus éminents du parti à ce poste, notamment le représentant Jim Jordan et le leader de la majorité parlementaire Steve Scalise, qui n’ont pas réussi à unifier le parti.