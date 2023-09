MAGA est en colère contre le rapport du Pentagone exemptant l’Ukraine de la fermeture du gouvernement

Le Pentagone aurait l’intention d’exempter l’aide à l’Ukraine de l’impact d’une éventuelle fermeture du gouvernement américain, plongeant dans le vertige les républicains du MAGA opposés à cette aide.

Une fermeture devient de plus en plus probable en raison d’une impasse entre le président de la Chambre, Kevin McCarthy, et les républicains d’extrême droite exigeant une série de concessions. L’ancien président Donald Trump, qui a affirmé qu’il serait personnellement en mesure de mettre fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine « en 24 heures », a exigé que les républicains « annulent le financement de tous les aspects » du gouvernement alors que la date limite du 30 septembre approche à grands pas.

Même si les opérations militaires qui ne sont pas considérées comme critiques pour la sécurité nationale sont généralement interrompues lors d’un arrêt, le Pentagone peut faire quelques exceptions. Le porte-parole du Pentagone, Chris Sherwood, a déclaré jeudi à Politico qu’une décision avait été prise d’exempter les opérations en Ukraine en cas d’arrêt potentiel, juste après la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington, DC, pour plaider en faveur d’une aide militaire accrue pour les efforts de son pays pour repousser le Invasion russe.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin accueille jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky au Pentagone à Arlington, en Virginie. Le Pentagone aurait décidé d’exempter l’aide à l’Ukraine de l’impact d’une éventuelle fermeture du gouvernement américain.

Alex Wong



Le rapport a mis en colère un certain nombre de républicains du MAGA sur les réseaux sociaux, y compris des politiciens républicains qui se sont clairement opposés à l’aide à l’Ukraine. Certains ont fait valoir que l’administration Biden faisait passer les intérêts de l’Ukraine avant les préoccupations intérieures.

« Eh bien, cela dit tout, n’est-ce pas », a déclaré la députée républicaine Marjorie Taylor Greene de Géorgie. a écrit en réponse à l’article sur X, anciennement Twitter.

« Les Républicains d’America First exigent une responsabilité budgétaire. Mais la seule chose qui intéresse l’administration de @JoeBiden est de financer sa guerre par procuration en Ukraine », a écrit Kari Lake, ancienne candidate républicaine au poste de gouverneur de l’Arizona. « Ils traitent les Américains qui travaillent dur comme une monnaie d’échange. Nos familles n’ont jamais demandé à faire partie de leur jeu. »

« RUPTURE : le Pentagone exemptera toutes les opérations avec l’Ukraine en cas de fermeture du gouvernement… Le robinet restera ouvert », @GuntherEagleman posté. « Zelensky à cause des personnes âgées. Le gouvernement nous déteste. »

« Donc l’Ukraine reçoit des fonds pendant une fermeture du gouvernement, mais pas les Américains ? WTF », ont posté les commentateurs conservateurs des Hodgetwins.

« C’est un véritable coup d’État », @aimtomisb3hav3 posté. « Le Pentagone n’a pas le droit de dire au Congrès ce qui est exempté. Vous êtes gouverné. Et ces dirigeants pensent que l’Ukraine est plus importante que vous. »

Un arrêt pourrait encore avoir un impact sur l’aide américaine à l’Ukraine. L’exemption permettrait apparemment la poursuite d’activités telles que la formation et d’autres formes de soutien américain aux forces de Kiev.

Le porte-parole du ministère de la Défense, Chris Sherwood, a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique à Semaine d’actualités que l’Opération Atlantic Resolve, le nom donné à la mission d’aide à l’Ukraine, a été exemptée d’un arrêt parce qu’il s’agit « d’une activité exclue en raison d’une interruption des crédits du gouvernement ».

Sherwood a ajouté que l’exemption était « conforme » aux directives du ministère. des plans d’urgence en cas d’arrêt.

Biden a annoncé une aide supplémentaire de 325 millions de dollars à l’Ukraine lors de la visite de Zelensky jeudi. Il a également demandé l’approbation du Congrès pour une aide supplémentaire de 24 milliards de dollars, qui bénéficie probablement d’un soutien bipartisan suffisant pour être adoptée, mais est actuellement retardée en raison de l’impasse à la Chambre. Les États-Unis ont jusqu’à présent envoyé à Kiev environ 113 milliards de dollars d’aide.

Un groupe de 29 membres républicains du Congrès a envoyé un lettre à la Maison Blanche jeudi, s’engageant à s’opposer à une augmentation de l’aide, la qualifiant d' »engagement à durée indéterminée à soutenir la guerre en Ukraine de nature indéterminée ».