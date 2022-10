MAFS UK snobe DEUX mariées de la réunion spéciale de Noël quelques jours seulement après avoir interdit deux mariés

MARIÉ At First Sight UK a filmé sa prochaine réunion spéciale de Noël – et deux mariées mémorables ont été snobées.

La spéciale réunira les stars dont on parle le plus des deux dernières séries de l’émission E4, mais il y a eu quelques absences surprenantes après que les patrons n’aient pas demandé à Whitney Hughes et April Banbury de participer.

Getty

April et Whitney n’ont pas été invitées à faire partie du spécial de Noël[/caption]

Érotème

Un initié a déclaré au Sun : “De nombreux acteurs ont été surpris d’apprendre que Whitney et April n’avaient pas été invités à filmer le spécial de Noël – ils s’attendaient à ce qu’ils soient là.

“Tous les participants des séries 2021 et 2022 n’ont pas été interrogés, mais compte tenu des personnages clés qu’ils étaient tous les deux lors de la dernière course, il y a eu beaucoup de discussions sur le plateau à propos de leur non-implication.”

Une autre source de l’émission a confirmé que Whitney et April n’étaient pas présentes lors du tournage saisonnier, et a déclaré que le casting serait confirmé dans les semaines à venir.

Cela vient alors que The Sun a révélé hier que deux mariés avaient également été exclus de la spéciale festive.

En savoir plus sur MAFS HORS DE VUE Marié à première vue, le Royaume-Uni chasse DEUX mariés d’une réunion de Noël explosive D’ABORD NE PAS Ce sont les TROIS erreurs que vous commettez lors d’un premier rendez-vous, dit Paul C Brunson

George Roberts et Matt Murray, qui ont tous deux joué dans la récente réunion de la série régulière, ne jouent pas non plus de rôle dans l’émission de Noël.

George a été jumelé avec April pendant la série, tandis que Matt a eu une liaison avec Whitney après être entré à l’origine en tant qu’intrus avec Gemma.

Whitney et Matt ont continué dans le processus en tant que couple nouvellement formé, mais le couple a révélé lors de la réunion de fin de série qu’ils s’étaient séparés.

April, quant à lui, a été jumelé à George dans l’émission, mais pendant la diffusion de l’émission, il est apparu qu’il avait été arrêté après que trois de ses ex-petites amies l’aient accusé d’abus émotionnel et de contrôle coercitif.





Le couple est apparu ensemble à la réunion, qui a été filmée avant que le passé présumé de George ne soit révélé, mais April a confirmé dans l’émission dérivée Unveiled cette semaine qu’ils n’étaient plus un élément.

Un initié a ajouté: “Bien que George et Matt n’aient pas été invités à participer à la spéciale de Noël, le casting s’attendait toujours à ce que Whitney et April soient présents, malgré leur implication avec ces hommes dans la série.”

The Sun a été le premier à révéler qu’une réunion de Noël était en préparation.

Nous avons annoncé en septembre que les patrons espéraient reproduire le succès du spécial Noël 2018 de Love Island en amenant les stars de la série à vivre dans une maison de campagne décorée de manière festive pour une réunion.

Un initié de la télévision a déclaré: «Les patrons sont ravis du succès de cette série jusqu’à présent et ont pensé qu’un spin-off de Noël serait le moyen idéal pour en tirer parti.

Simon Johns / Canal 4

Whitney avec Matt, qui a également été snobé du spécial de Noël[/caption]