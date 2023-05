MAFS UK dans une énorme tournure qui plongera la nouvelle série dans le chaos

MAFS UK introduira plus de couples d’intrus à mi-parcours de l’expérience de rencontres lorsque la troisième série reviendra plus tard cette année.

Le casting de pare-chocs signifiera encore plus de chaos, de sauts de lit et de rangées pour que les téléspectateurs puissent en profiter lorsque la troisième série reviendra sur Channel 4.

Un initié de l’émission a déclaré au Sun : « Normalement, deux nouveaux couples rejoignent l’émission vers la mi-parcours pour pimenter les choses et injecter encore plus de drame dans les débats.

« Cette année, les producteurs veulent créer encore plus de chaos et doublent le nombre d’intrus, il y aura donc quatre nouveaux couples mariés qui entreront dans la mêlée dans plusieurs semaines. »

Les experts en relations Charlene Douglas, Paul C Brunson et Mel Schilling seront sur place pour correspondre à un tout nouvel hôte de mariées et de mariés – et être une épaule sur laquelle pleurer quand les choses tournent horriblement mal.

La source a ajouté: «Lorsque de nouveaux couples se joignent, cela déstabilise toujours les mariés existants, qui sont dans l’émission depuis le début et cela change la dynamique.

« Le sang frais crée plus de drame lors des dîners légendaires, tout en augmentant le potentiel d’échange de femmes et d’affaires – toutes les choses que les téléspectateurs aiment de cette série addictive. »

Cela vient après que The Sun a révélé que la série durera un nombre record d’épisodes et aura un casting plus important à son retour cet été.

Nous avons également révélé que le tournage de Married At First Sight UK a déjà commencé.

Et il y a un visage familier parmi les couples.

La star de Geordie Shore, Nathanial Valentino, s’est inscrite comme marié pour la nouvelle série et espère se prendre une femme.

Nathanial est également apparu sur Geordie Shore: Hot Single Summer, diffusé en 2021, ainsi que sur Young Free and Single d’E4.

Il est également apparu dans l’émission dérivée de la star de The Valley, Lateysha Grace, Million Dollar Baby.

