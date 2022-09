MAFS UK April Banbury laisse entendre qu’elle est déjà séparée de son mari George

MARIÉE À First Sight’s April Banbury a laissé échapper une multitude d’indices suggérant qu’elle n’est pas avec son mari George Roberts.

Le couple a eu une expérience mitigée à ce jour sur l’émission E4, avec la tricherie de la créatrice de robes de mariée April qui a gâché leur lune de miel.

La star de Married At First Sight, April Banbury, a laissé tomber d’énormes indices qu’elle n’est pas avec son mari George Roberts[/caption]

Elle a tiré sur le père de quatre enfants, 40 ans, dans un commentaire tranchant sur Instagram[/caption]

Après une semaine positive où George, 40 ans, semblait mettre de côté ses problèmes de confiance et sortir de sa coquille, la semaine dernière, les démons ont refait surface.

Le père de quatre enfants, George, a accusé April, 32 ans, de ne pas avoir mis toute la saleté sur un ancien amant avant qu’elle ne fonde en larmes lors de la cérémonie d’engagement Marié à la première vue lorsqu’ils ont analysé si leur relation pouvait fonctionner dans le monde réel.

April s’est maintenant tournée vers ses histoires Instagram pour aborder ses scènes de “cry baby” et a encouragé les fans à “laisser sortir leurs émotions”.

Elle a raconté à quel point il était “difficile” de regarder la série et a déclaré: “N’ayez pas peur de laisser sortir vos émotions, si vous voulez pleurer, pleurer, peu importe.”

Dans un commentaire révélateur suggérant peut-être que le couple s’est arrêté, elle a ajouté: «Les traumatismes qui ont été provoqués par cette émission m’ont fait réévaluer les choses.

« Je l’ai vraiment fait et je n’ai pas honte de l’admettre, je consulte un thérapeute depuis.

“Ils m’ont beaucoup aidé à surmonter le spectacle et je leur en suis reconnaissant.”

L’ancienne Miss GB a ensuite taquiné: “Restez à l’écoute pour ce qui va suivre, qui sait!”





Plus tard, semblant ajouter du poids à ses déductions, elle a publié une série de diapositives avec des commentaires cryptés.

L’un disait : « Si vous essayez de justifier quelque chose, vous essayez d’échapper à quelque chose que vous ne voulez pas admettre.

Un deuxième s’adressa directement à George et lut : « Vous n’avez pas besoin de rechercher sur Google la date de naissance de quelqu’un quand premièrement il est assis devant vous, deuxièmement vous êtes avec lui 24h/24 et 7j/7 et troisièmement vous le saviez déjà.

Ses mots s’adressent à leur prise de bec dans l’épisode de jeudi, qui a vu George quitter l’appartement pour se rafraîchir.

Il a affirmé avoir découvert toute l’étendue de la relation d’April avec quelqu’un qu’elle a surnommé une aventure lorsqu’il a recherché sur Google son anniversaire exact.

Pour sa défense, elle a dit qu’elle n’avait pas besoin d’exposer les moindres détails de ses amours passées avec lui.

April a raconté comment revoir l’émission l’a forcée à “réévaluer les choses”[/caption]

