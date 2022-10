MAFS Thomas Hartley s’excuse pour la “douleur qu’il a causée” et admet son “regret” après que Jess Potter l’ait accusé d’intimidation

MARIÉ À première vue, la star Thomas Hartley a rompu son silence après que sa co-star Jess Potter l’ait accusé d’intimidation.

Jess s’est rendue sur ses réseaux sociaux pour commenter la querelle plus tôt cette semaine alors qu’elle affirmait que sa co-star Thomas la « harcelait constamment ».

Inconnu, clair avec bureau photo

Thomas Hartley a présenté des excuses après avoir été accusé d ‘«intimidation» par sa co-star[/caption]

Instagram

Thomas a déclaré qu’il “assume l’entière responsabilité”[/caption]

Instagram

La star de télé-réalité a également partagé qu’il vivrait “éternellement avec regret” après la sortie d’un podcast[/caption]

Instagram

Thomas a dit qu’il allait prendre du temps[/caption]

La superbe brune – qui s’est mariée avec la strip-teaseuse PJay Finch dans l’émission E4, a écrit : « Imaginez qu’un homme adulte me harcèle… constamment ! DU QUOTIDIEN.”

L’hygiéniste dentaire, 31 ans, a continué d’ajouter : « Comment quelqu’un qui travaille dans le domaine de la santé mentale peut-il penser qu’être constamment méchant avec moi en ligne, des vies insta, des histoires insta, des podcasts et des articles n’a pas d’effet sur le mien… »

Jess a maintenant accusé Thomas de mal parler de leurs co-stars aussi sur un podcast.

En savoir plus sur MAFS UK parler de combat Matt de MAFS UK riposte à la traîne sur la romance avec la star de 2021 Marilyse ‘ÊTRE MÉCHANT’ Jess Potter de MAFS UK accuse sa co-star Thomas Hartley de l’intimider quotidiennement

Thomas, qui travaille comme assistant en soins de santé mentale, a maintenant répondu à ses affirmations sur ses propres réseaux sociaux et « s’est sincèrement excusé ».

Il a déclaré: «Je m’excuse sincèrement pour toute offense que j’ai causée sur le podcast. Ce n’était pas correct et j’ai demandé qu’il soit retiré et ce n’était pas le cas.

“Je prends l’entière responsabilité et honnêtement, je regrette complètement la situation et ce que j’ai dit.”

Il a poursuivi: « Honnêtement, je suis tellement désolé d’avoir payé quelqu’un. J’ai demandé que les pièces soient retirées.

« Il n’y a aucune excuse, j’étais massivement en panne. Je vivrai éternellement avec regret.

Thomas a également dit qu’il “prenait du temps” et a ajouté: “À bientôt.”

Jess a depuis abordé le podcast avec lequel Thomas était impliqué, qui a maintenant été supprimé, sur son propre Instagram.

Elle a dit qu’elle « tremblait », comme elle l’a partagé : « Je ne savais pas si j’allais dire quoi que ce soit à propos du podcast mais oui, c’est littéralement dégoûtant.

“Cela me dérange que quelqu’un puisse parler des parents des gens de cette façon. Je ne comprends pas ce qui peut passer par la tête des gens.

Elle a poursuivi: “Les personnes dont on a parlé, nous sommes tous là pour elles et nous nous soucions vraiment d’elles. Ce n’est pas ok.

“Je ne comprends pas comment les gens disent des choses blessantes pour booster leur carrière parce que c’est ce que c’est parce que c’est f ****** dégoûtant. C’est vil.

“C’est moi qui ai dû le dire à April et lui faire dire à Whitney et c’est difficile. Je ne sais pas quoi dire mais j’espère que tout le monde peut voir que ce n’est pas OK.

«Ce sont les sentiments et la santé mentale des gens. Mon menton tremble. Je ne sais pas quoi dire et je veux faire un gros câlin aux filles.

“De toute évidence, nous savons que le podcast a été supprimé maintenant, mais il n’aurait pas dû être téléchargé en premier lieu.

En savoir plus sur le soleil ‘GROTESQUE’ Les fans de films d’horreur “ont trop peur de dormir” après avoir regardé Terrifier 2 HALLO-REINE Gemma Collins semble plus mince que jamais dans un corset et une combinaison en cuir

« Le mal est fait et c’est trop peu trop tard. Tout le monde a des enregistrements et tout le monde a entendu ce qu’il a entendu et il n’y a pas de retour en arrière.

Dans le podcast en question, on peut entendre Thomas discuter de la co-star April Banbury.

La mère d’April l’a quittée à un jeune âge et elle a depuis parlé du trouble de l’alimentation qu’elle a développé tout en disant que c’était sa “façon de faire face”.

Dans un clip du podcast partagé par Jess, on peut entendre Thomas dire : “Elle a dit que sa mère l’avait abandonnée, n’est-ce pas”, tout en riant avec une autre personne.

La co-vedette de Thomas, Gemma Rose, ne l’a plus suivi depuis sur les réseaux sociaux.

Thomas est également apparu dans un live Instagram explosif avec le comédien Kane Brown.

Dans le live, Kane a demandé: “Depuis le spectacle, qui s’est associé et a fait quelque chose avec quelqu’un d’autre?”

Souriant largement, Thomas a fait de son mieux pour éviter de dire les noms de ses co-stars alors qu’il partageait une rumeur qu’il croyait être “vraie à 90%”.





Il a dit : « La fan de Harry Potter, et c’est une rumeur, elle a couché avec des gens du casting.

«Je pense que pendant que le spectacle se déroulait, il se passait quelque chose pendant que nous tournions dans les appartements. Je pense aussi que c’était entre deux femmes. Celui-là est à peu près sûr à 90%, et ce n’était pas Zoe ou Jenna, c’était deux autres femmes.

Zoe et Jenna étaient le seul couple lesbien de la série.

Thomas a poursuivi en disant que l’aventure à laquelle il faisait allusion était un partenariat interracial et qu’aucune des deux femmes ne l’aimait.

Le “fan de Harry Potter” est la candidate Jess Potter, dont le partenariat avec la strip-teaseuse PJay Finch est devenu une relation vouée à l’échec.

Instagram

La star du MAFS, Jessica, a accusé Thomas de mal parler de leurs co-stars sur le podcast[/caption]

Simon Johns / CPL Productions

Thomas a épousé Adrian dans l’émission de téléréalité à succès[/caption]