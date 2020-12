Marié à première vue étoile Danielle Bergman Dodd a donné naissance à elle et à son mari Bobby Dodddeuxième enfant tôt après avoir connu des complications de grossesse.

Le couple, qui s’est rencontré et s’est marié lors de la septième saison de l’émission de télé réalité Lifetime en 2018, a accueilli son fils Robert Elvin Dodd IV le lundi 14 décembre. Le bébé pesait 6 livres, 5 onces. et mesurait 18,75 pouces de long. Danielle et Bobby ont révélé des détails sur la naissance dans une déclaration à E! News et a également partagé des photos de bébé Robert, surnommé Bobby.

« Nous sommes tellement heureux d’annoncer la naissance de notre petit garçon, Robert Elvin Dodd lV », a déclaré le couple dans son communiqué. «Cette fois-ci, nous avons eu l’histoire de la naissance de nos rêves, compte tenu des circonstances. Parce que les symptômes de HELLP commençaient à se manifester, nous avons été induits trois semaines plus tôt mais avons pu avoir une naissance douce et paisible!

Le syndrome HELLP est une affection rare dans laquelle une femme enceinte souffre d’hémolyse – rupture des globules rouges, élévation des enzymes hépatiques et faible taux de plaquettes, qui peut être mortelle pour la mère et le bébé sans traitement. Le seul traitement efficace est l’accouchement.