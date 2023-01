MAFS Saison 12 Stars Briana & Vincent accueillent une petite fille

Un couple super doux qui s’est marié en tant qu’étrangers Marié au premier regard a accueilli son premier enfant.

Vincent Morales et Briana Myles de l’itération basée à Atlanta de la saison 12, ont accueilli leur premier bébé ensemble, fille Aury Bella, Mardi 3 janvier.

« Notre petit amour est enfin là ! Après presque 10 mois tant attendus, Aury Bella Morales nous a honorés de sa présence le 1/3/23 et nous ne pourrions pas être plus ravis », a confirmé le couple à PERSONNES dans un rapport. “Elle est encore plus belle que nous n’aurions jamais pu l’imaginer.”

Sur Instagram, les fiers parents ont partagé une photo de leur fille et ont noté la signification espagnole derrière son nom qui honore l’héritage dominicain de Vincent.

“✨ Aury Bella Morales ✨ (ce qui signifie Golden Beauty) a fait ses débuts le 01/03/2023 à 15h23!”

Dans leurs commentaires, le couple a reçu des messages de félicitations de la part d’autres stars de #MAFS, dont son nouveau parent Woody Randall qui a écrit; « Check lil momma out » et Ashley Petta de Marié au premier regard saison 5 qui a dit: “Félicitations, elle est belle 😍.”

En août, Vincent et Briana ont organisé une soirée de révélation de genre et ont jailli de leur paquet de joie imminent.

“Une douce petite fille !!! Nous sommes tellement excités et bénis », a déclaré Briana dans un communiqué. «Je me vois à 100% être une fille maman et définitivement Vincent comme une fille papa! J’ai hâte d’être témoin de leur lien. Cette petite dame l’aura enroulé autour de son doigt ! elle a ajouté. « Je suis toujours impressionnée que quelqu’un m’appelle bientôt maman, mais je suis ravie d’assumer ce nouveau rôle ! Je crois que nous serons des parents formidables avec un merveilleux système de soutien.

“Depuis que j’ai appris que je serai père, ça a été une montagne russe d’émotions”, a ajouté Vincent. “Je n’ai jamais été” Team Boy or Girl “, car tout ce que je veux, c’est un bébé en bonne santé. Je dirai que c’est excitant de connaître le Genre ! Je peux voir les goûters et les vibrations de la fille de papa qui me traversent la tête », a-t-il ajouté. “Je suis tellement bénie et je prie pour que le processus se passe bien pour Briana et Baby Girl. Je prie pour un accouchement en douceur et un rétablissement en toute sécurité pour ma femme. Je suis tellement ravie de l’arrivée de ma petite fille !!!”

Félicitations à l’heureux couple !