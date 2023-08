MAFS Kirsten donne la robe dans laquelle elle a épousé Shaq

Après s’être séparée de son mari, une mariée #MAFS offre sa robe de mariée à une femme chanceuse.

Kirsten Grimes a épousé Shaquille Dillon le Marié au premier regard’s seizième saison à Nashville, Tennessee et alors qu’elle voulait rester mariée le jour de la décision, son mari de l’époque ne l’a pas fait.

Grimes a depuis mis fin à tout espoir de réconciliation bien qu’elle reste à l’amiable avec Dillon, et l’agent immobilier travaille à clore ce chapitre de sa vie avec un cadeau de robe.

Plus tôt ce mois-ci, Grimes a annoncé sur Instagram qu’elle offrait la robe dans laquelle elle marchait dans l’allée.

La robe achetée à Adorn Nashville sera donnée à l’un des 23 000 abonnés de Grimes qui suivra les invites pour le cadeau « Happily Ever After… After All » sur les réseaux sociaux.

«Je suis tellement excitée pour le lancement de mon cadeau de robe de mariée, Happily Ever After… After All 💍», Grimes a sous-titré un message.

C’est une opportunité incroyable pour une mariée de 2023 ou 2024 de recevoir ma belle robe comme on le voit dans la saison 16 de l’émission à succès de Lifetime Married at First Sight Nashville. Le concours a commencé et se déroule jusqu’au 20 août 2023. Le formulaire de soumission se trouve dans ma bio ! Le gagnant sera annoncé le 26 août 2023 !! »