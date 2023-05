MAFS Kirsten dit que Shaq rencontrera sa famille après le jour de la décision

UN Marié au premier regard sa femme assure à son mari qu’il rencontrera bientôt d’autres membres de sa famille, et BOSSIP vous donne un premier aperçu exclusif.

Au cours de l’épisode de ce soir de #MAFS diffusé à 8/7 c sur Lifetime, les téléspectateurs verront Kirsten et Shaq discuter de leur mariage avant le jour de la décision. Le moment où ils devront décider de se marier ou non ou de divorcer approche et il est clair qu’ils y pensent tous les deux.

La semaine dernière, nous avons vu Shaq recevoir des paroles sages de la mère de Kirsten qui les a encouragés à se débarrasser de leurs attentes et à profiter du mariage.

« Laissez tomber les attentes, laissez tomber », a déclaré la mère. « Attendez-vous à toujours être déçu. »

Et bien que Shaq ait aimé entendre les sages paroles de la matriarche, il n’a pas encore rencontré plusieurs autres membres clés de la famille, dont le père de Kirsten, et c’est encore un sujet de discussion.

Marié au premier regard Clip exclusif de la saison 16

Dans un clip exclusif de l’épisode de ce soir, nous voyons Kirsten essayer de rassurer son mari sur les prochaines présentations à sa famille. Selon la mariée, Shaq rencontrera une pléthore de ses proches après le jour de la décision.

Elle note également que son père ne veut pas filmer pour les caméras #MAFS.

« Cela a définitivement été une période sentimentale pour nous deux », déclare Kirsten. « Et je sais que vous voulez toujours vous sentir en sécurité dans ce mariage et que vous voulez que toute la famille soit dynamique [which is] ça prend du temps, comme si mon père ne voulait pas filmer, mais il est ravi de te rencontrer. « Une fois ce processus de huit semaines terminé, tu verras plus mon père, tu verras ma grand-mère, tu verras mes tantes, tu verras mon frère et ma sœur, nous aurons le temps d’être autour de mon famille », ajoute-t-elle. « Avoir confiance et croire. »

Shaq dit à sa femme qu’il la croit, mais il est clair qu’il a des doutes.

« Je le crois, je pense que tout vient avec le temps », déclare Shaq. «Je suppose que je dois juste attendre que ce moment se produise. Je veux vraiment me sentir en sécurité dans ce mariage et il y a des moments où je ne sais pas vraiment si c’est le cas.

Shaq verra-t-il les choses jusqu’au bout et se connectera-t-il avec sa belle-famille après le jour de la décision ou dira-t-il « non » pour rester marié à Kirsten ? Nous devrons simplement attendre et voir.

Jetez un œil exclusif ci-dessous.

Une chose que nous sera voir ce soir est un moment où un étranger séduisant essaie d’attirer l’attention de Jasmine.

Au cours de l’épisode, la reine du concours et le reste des mariées se feront draguer par les habitants et on dirait que l’on a une proposition indécente pour la femme d’Airris.

« Comme je l’ai dit, cet extérieur », dit l’inconnu en montrant ses clés de voiture. « Le 740 [BMW]allons-y. »

Pensez-vous que Jasmine va quitter le navire et céder à la tentation ?

Un nouvel épisode de #MAFS est diffusé ce soir, mercredi 10 mai à 8/7 c sur Lifetime.