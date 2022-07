MAFS’ Justin dit à Alexis qu’il est célibataire et qu’elle est choquée “Oh, mon Dieu!”

Un marié “marié au premier regard” partage des nouvelles choquantes avec sa fiancée et BOSSIP vous donne un premier aperçu exclusif.

Au cours de l’épisode de ce soir de MAFS diffusé à 8/7 c sur Lifetimeles téléspectateurs verront la suite du mariage d’Alexis et Justin.

Comme indiqué précédemment, les choses semblent bien se passer pour le spécialiste du marketing numérique de 6’8 et son épouse spécialiste de la logistique. Les deux se sont embrassés à l’autel et Justin a été séduit par la beauté de sa femme.

“Mon Dieu, tu es magnifique”, a déclaré Justin. “Dieu a fait du bien, oooh tu as fait du bien!” il ajouta.

Alexis a cependant admis avoir des accrocs sur sa taille mais restait optimiste.

« 6’8, c’est un peu trop », a admis Alexis. “J’ai demandé grand mais c’est un peu trop, c’est inconfortablement grand.”

Maintenant, il semble qu’il pourrait y avoir quelque chose d’autre “d’inconfortable” à propos de Justin pour Alexis.

“Marié au premier regard” Clip de la saison 15

Dans un clip exclusif, nous voyons Alexis et Justin avoir leur première danse et des étincelles volent clairement alors que le couple de jeunes mariés s’embrasse à nouveau devant leur famille et leurs amis.

“J’adore ça”, dit Justin en regardant dans les yeux d’Alexis. “Je veux avoir un moment où je peux juste te regarder.” “Tu veux m’embrasser”, dit un Alexis taquin avant que Justin ne lui donne un autre bisou.

Malheureusement, le moment mignon est écourté quand Alexis demande à Justin; “c’est quand la dernière fois que tu as embrassé quelqu’un ?”

“Il y a un an et demi”, avoue Justin. “J’ai aussi été célibataire pendant un an et demi par choix.” “Oh mon Dieu!” dit Alexis choquée avant d’annoncer la nouvelle à ses amis. “C’est CELIBANT [sic]!” dit la mariée.

“Tu ne veux pas entendre le célibataire de ton homme, [sic]» Alexis ajoute aux caméras #MAFS. “J’espère que ce n’est pas interdit pour moi, comme je ne peux pas en avoir. Je vais avoir du mal !”

PAUVRE CHOSE! Pensez-vous que Justin rompra son célibat pour sa fiancée ? Nous avons le sentiment qu’il pourrait bien…

Regardez Justin choquer Alexis avec son célibat révélé ci-dessous.

Un nouvel épisode de “Mariés au premier regard” est diffusé CE SOIR mercredi 13 juillet à 20h !