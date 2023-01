Mafia : l’Italie arrête le fugitif n°1 en fuite depuis 30 ans

ROME –

Le fugitif n ° 1 italien, Matteo Messina Denaro, un patron de la mafia condamné qui a ordonné certains des meurtres les plus odieux du pays, a été arrêté lundi dans une clinique privée en Sicile après trois décennies de cavale, a annoncé la police paramilitaire italienne.

Messina Denaro a été capturé à la clinique de Palerme où il recevait un traitement pour une condition médicale non divulguée, selon le général des carabiniers Pasquale Angelosanto, qui dirige l’équipe des opérations spéciales de la police.

Deux officiers carabiniers, chacun tenant un bras, l’ont accompagné sur les marches de la clinique haut de gamme et l’ont conduit à une camionnette noire qui l’attendait sous une pluie battante. Messina Denaro portait une veste en cuir marron garnie de peau lainée, une calotte blanche et marron assortie et ses lunettes teintées emblématiques. Son visage était pâle et il regardait droit devant lui.

Un jeune homme lorsqu’il est entré dans la clandestinité, il a maintenant 60 ans. Messina Denaro, qui avait une base de pouvoir près de la ville portuaire de Trapani, dans l’ouest de la Sicile, était considérée comme le chef de file de la Cosa Nostra en Sicile, même lorsqu’elle était en fuite.

Il était le dernier des trois chefs de la mafia fugitifs de longue date qui avaient échappé pendant des décennies à la capture, et des centaines de policiers au fil des ans avaient été chargés de le retrouver.

Des reportages italiens ont déclaré que lorsque les carabiniers sont venus le voir à la clinique et lui ont demandé s’il était Messina Denaro, le fugitif a admis qu’il l’était.

Le procureur en chef de Palerme, Maurizio De Lucia, a déclaré à la télévision d’État Rai que le fugitif avait utilisé le pseudonyme d’Andrea Bonafede. Le nom de famille signifie à peu près “bonne foi” en italien.

Peu de temps après son arrestation, Messina Denaro a comparu devant un tribunal de Palerme, où un juge a cherché à confirmer son identité et à poser des questions de base pour remplir des documents.

Rappelé par le juge qu’il doit répondre honnêtement, Messina Denaro a répondu: “Conscient”. Lorsqu’on lui demande sa profession, il répond « agriculteur » et ajoute que son frère est banquier et ses quatre sœurs femmes au foyer.

Pour sa résidence, il a cité Castelvetrano, une ville agricole près de Trapani qui était la base du pouvoir de son clan du crime et où il était assuré d’un soutien logistique pendant son temps en tant que fugitif, selon les enquêteurs.

Il a également déclaré au tribunal qu’il était l’un des six enfants, dont un frère dans la banque.

La brève audience s’est terminée avec Messina Denaro disant au juge, qui n’a pas été identifié par la télévision d’État, “Merci, bonne journée.”

Messina Denaro, qui a été jugée par contumace et reconnue coupable de dizaines de meurtres, risque plusieurs peines d’emprisonnement à perpétuité.

Il devrait être emprisonné pour deux attentats à la bombe en Sicile en 1992 qui ont tué les principaux procureurs anti-mafia Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, la femme de Falcone et plusieurs de leurs gardes du corps. D’autres crimes macabres dont il a été reconnu coupable sont le meurtre du jeune fils d’un transfuge de la mafia, qui a été enlevé et étranglé avant que son corps ne soit dissous dans une cuve d’acide.

L’arrestation de lundi est intervenue 30 ans et un jour après la capture, le 15 janvier 1993, du “patron des patrons” de la mafia condamné Salvatore “Toto” Riina, dans un appartement de Palerme après 23 ans de cavale. Messina Denaro est entrée dans la clandestinité au cours de l’été de la même année, alors que l’État italien renforçait sa répression contre le syndicat du crime sicilien à la suite des meurtres de Falcone et Borsellino.

La première ministre italienne Giorgia Meloni a tweeté que la capture de Messine Denaro est une “grande victoire de l’État, qui montre qu’il ne se rend pas face à la mafia”.

Le chef de la mafia italienne qui a établi le record du plus long temps de cavale était Bernardo Provenzano, capturé dans une ferme près de Corleone, en Sicile, en 2006 après 38 ans de fugitif. Une fois que Provenzano était entre les mains de la police, la chasse s’est concentrée sur Messina Denaro, mais malgré de nombreuses observations signalées, il a réussi à échapper à l’arrestation, jusqu’à lundi.

Que les trois grands patrons aient finalement été arrêtés au cœur de la Sicile alors qu’ils menaient des décennies de vie clandestine ne surprendra pas la police et les procureurs italiens. Les forces de l’ordre disent depuis longtemps que ces patrons s’appuient sur les contacts et la confidentialité des autres gangsters et des membres de la famille complices pour les déplacer de cachette en cachette, leur fournir de la nourriture, des vêtements et des communications propres, ainsi qu’un code de silence appelé “omerta”.

Mais Messina Denaro, en plus de rester dans des cachettes en Sicile, a également voyagé à l’étranger en fugitif, notamment à Marseille, la ville portuaire française, où il a été opéré il y a quelques années, selon les enquêteurs.

Riina et Provenzano ont vécu les dernières années de leur vie dans les conditions carcérales italiennes les plus strictes réservées aux chefs du crime organisé impénitents et ont refusé de coopérer avec les enquêteurs.

On pense que Messina Denaro a joui d’un style de vie plus confortable au cours de ses décennies à se cacher de la police, laissant certains se demander s’il pourrait accepter de coopérer avec les procureurs en échange de conditions de détention plus clémentes.

Au cours de ses années de fuite, il a eu une série d’amants et a passé le temps en jouant à des jeux vidéo, selon les médias italiens.

Une de ses copines a été arrêtée et condamnée pour l’avoir caché un temps alors qu’il était en fuite. Mais alors qu’il avait un faible pour les femmes, Messina Denaro pouvait se montrer cruelle, étranglant une femme alors qu’elle était enceinte, selon les médias italiens.

Juste après être entré dans la clandestinité, Messina Denaro a envoyé une lettre à sa petite amie d’alors, disant: “Vous entendrez parler de moi, ils me peindront comme le diable, mais ce ne sont que des mensonges”, a déclaré l’ANSA citant la lettre.

Craignant d’être traqués par l’utilisation du téléphone portable, les patrons de la mafia ont fréquemment recours à des notes manuscrites appelées “pizzini”. Lorsque Provenzano a été attrapé dans son refuge rustique, presque primitif, à la campagne, la police a trouvé une cachette de ces notes.

Avec la répression qui a commencé dans les années 1990 contre la Cosa Nostra en Sicile, les mafiosi de l’île ont commencé à perdre leur domination en Italie par rapport aux autres syndicats du crime organisé.

Alors que la mafia sicilienne était considérablement affaiblie par une petite armée de transfuges, sur le continent, le syndicat `ndrangheta, basé au «pied» de la péninsule italienne, éclipsait régulièrement la Cosa Nostra en termes de portée et d’influence. Contrairement aux syndicats du crime de Sicile, la `ndrangheta attire ses fantassins en fonction des liens familiaux, ce qui la rend moins vulnérable aux transfuges. La ‘ndrangheta est aujourd’hui l’un des trafiquants de cocaïne les plus puissants au monde.

Mais la mafia sicilienne mène toujours des opérations de trafic de drogue. D’autres entreprises illicites lucratives comprennent l’infiltration de contrats de travaux publics et l’extorsion de propriétaires de petites entreprises qui sont menacés s’ils ne paient pas régulièrement «l’argent de la protection».