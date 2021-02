Maersk annonce qu’il lancera un navire neutre en carbone d’ici 2023

Le géant du transport maritime Maersk a annoncé mercredi qu’il lancerait un navire neutre en carbone d’ici 2023, sept ans avant la date prévue, alors qu’il tentait de réduire son empreinte environnementale et d’atteindre un objectif d’émissions nettes de dioxyde de carbone (CO2) nulles d’ici 2050.

Selon la société danoise, la plus grande entreprise de transport de conteneurs au monde, le navire sera propulsé par du e-méthanol neutre en carbone ou du bio-méthanol durable, bien qu’il puisse toujours fonctionner avec du mazout standard à très faible teneur en soufre (VLSFO ) si nécessaire.

En termes simples, «neutre en carbone» signifie que les émissions de CO2 sont compensées par une quantité égale d’élimination de CO2. Si quelque chose est négatif en carbone, cela signifie que plus de CO2 est retiré de l’atmosphère qu’il n’en émet.

Pour l’avenir, tous les nouveaux navires appartenant à Maersk pourront fonctionner avec des carburants neutres en carbone, la société déclarant qu’elle «installera des moteurs bicarburant sur les futurs bâtiments neufs». Le mot «construction neuve» fait référence à un navire qui a été récemment construit ou est en construction.

L’empreinte environnementale du transport maritime est importante. Selon l’Agence internationale de l’énergie, en 2019, le transport maritime international – un rouage crucial de l’économie mondiale – était responsable d’environ 2% des «émissions mondiales de CO2 liées à l’énergie».

S’adressant mercredi matin à « Street Signs Europe » de CNBC, le responsable de la décarbonisation de Maersk a expliqué comment plusieurs choses étaient « allées dans la bonne direction » lorsqu’il s’agissait d’accélérer le développement du navire alimenté au méthanol.

« En tant qu’entreprise, nous avons beaucoup appris sur les opportunités qui existent, la technologie s’est développée », a déclaré Morten Bo Christiansen.

« Et, last but not least, nos clients attendent clairement cela de nous, ils ont besoin de nous pour les aider à décarboner leurs chaînes d’approvisionnement. »

Interrogé sur la manière dont son entreprise se procurerait suffisamment de carburants neutres en carbone pour répondre à ses besoins futurs, Christiansen a déclaré qu’il s’agissait d’une «situation de la poule et de l’œuf».

« Il y a beaucoup de projets sur la planche à dessin, mais pas beaucoup d’acheteurs volontaires », a-t-il déclaré. « Avec cela, nous essayons de faire une déclaration que nous voulons lancer ce bal, nous voulons commencer à produire ces carburants et à les mettre sur le marché afin que le marché puisse évoluer. »

Maersk, a-t-il expliqué, était en dialogue avec plusieurs partenaires sur cette question, même s’il n’était pas encore prêt à nommer à qui il traitait.

« Mais certainement … ce sera le grand défi: obtenir des approvisionnements suffisants en carburants correctement neutres en carbone », at-il ajouté.

Christiansen a poursuivi en déclarant que les clients de Maersk « auraient accès à un produit qui représente un concept correctement évolutif ».

« Cela signifie également qu’ils auront une idée du coût supplémentaire que cela entraînera », a-t-il déclaré.

Notant que si l’entreprise n’était pas encore certaine des prix, Christiansen a ajouté: «Ce que nous savons, c’est que, lorsque nous regardons les produits de consommation finale, donc une paire de baskets ou un téléviseur à écran plat, alors… l’impact sur ces produits seraient mesurés en cents plutôt qu’en dollars. «

« Donc, de ce point de vue, cela semblerait être quelque chose qui peut réellement être absorbé et, espérons-le, augmenter la décarbonisation des chaînes d’approvisionnement de nos clients. »