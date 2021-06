Mae West Vamped et Winked. Elle a également tracé une piste que nous suivons toujours.

Ces dernières années, les historiens du cinéma, les archivistes et les programmeurs ont braqué les projecteurs sur les premières femmes auteurs depuis longtemps, ce qui a donné lieu à des efforts aussi indispensables que le coffret « Pioneers : First Women Filmmakers » de Kino Lorber ; le documentaire « Be Natural : The Untold Story of Alice Guy-Blaché » ; et de nouvelles sorties et réévaluations d’œuvres d’Ida Lupino, Lois Weber et Dorothy Arzner. Mais West est rarement mentionné parmi ces pionniers, toujours considéré uniquement (aux côtés de contemporains comme les Marx Brothers et son ancienne co-vedette WC Fields) comme un comédien, jouant dans des comédies divertissantes et interchangeables de Paramount des années 1930.

Mae West est quatrième dans son premier film, le mélodrame de 1932 « Night After Night », et elle n’apparaît pas avant la barre des 37 minutes. Mais c’est une entrée inoubliable. On entend d’abord sa voix imbibée de whisky ronronner, derrière un mur d’hommes lorgnants, « Maintenant, pourquoi ne soyez-vous pas gentils et ne rentrez pas chez vos femmes ? » Les hommes se séparent comme la mer Rouge pour révéler la bombe blonde, coulée impeccablement dans sa robe et étincelante de bijoux.

L’explication la plus simple de cette exclusion est que West n’a pas réalisé ses propres images. Mais elle les a écrits, adaptant souvent ses propres pièces, une rareté parmi les interprètes féminines de l’époque. Et tandis que des réalisateurs de renom ont dirigé ses films (y compris Leo McCarey, Henry Hathaway et Raoul Walsh), aucun n’y a apposé sa marque personnelle comme elle l’a fait. Un examen attentif de ses neuf premiers films, tous sortis entre 1932 et 1940 (et tous nouvellement disponibles sur Blu-ray, via KL Studio Classiques ) révèle des thèmes et des préoccupations récurrents au-delà même de la réalisation considérable de la création et de la culture de son personnage comique emblématique.

Dans « Je ne suis pas un ange » (1933), West est présenté comme une « Marvel of the Age », et c’est une description aussi bonne que n’importe quelle autre. Née Mary Jane West à Brooklyn, fille d’un boxeur devenu détective privé, elle a commencé à se produire dans des concours de talents lorsqu’elle était enfant et est montée sur la scène du vaudeville au début de son adolescence, pour finalement accéder à des spectacles burlesques et à des revues de Broadway. Mais la carrière de West n’a décollé que lorsqu’elle a commencé à écrire, produire et diriger ses propres véhicules de Broadway : des mélodrames comiques effrayants avec des titres accrocheurs comme « Pleasure Man », « The Constant Sinner » et, simplement et plus mémorablement, « Sex. «

West avait 40 ans lorsqu’elle a fait ses débuts mémorables dans « Night After Night » et elle est venue à l’écran avec sa personnalité comique parfaitement intacte. Son premier véhicule vedette, « She Done Him Wrong », était basé sur son tube de Broadway « Diamond Lil ». Il l’a jumelée avec un beau jeune inconnu nommé Cary Grant, avec qui elle a refait équipe pour « I’m No Angel » plus tard cette année-là. Hélas, l’année en question était 1933, la dernière ligne droite de l’ère pré-Code d’Hollywood, ainsi nommée en raison de l’application encore limitée du Code Hays, qui se voulait un ensemble strict de directives morales – pour les personnages de films et pour les acteurs qui les ont joués.