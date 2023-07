Mady, la fille de Kate Gosselin, accuse son frère Collin de récentes menaces violentes contre sa famille

« Jon & Kate Plus 8 » a présenté la famille Gosselin autrefois bien-aimée et comment ils ont navigué dans la vie avec un ensemble de jumeaux et un ensemble de sextuplés, mais au fil des ans, une série de scandales, y compris des allégations de tricherie, des éloignements et des rumeurs d’abus, a éclipsé leur popularité d’origine.

L’une des filles Gosselin, Mady, a récemment accusé son frère Collin d’avoir menacé « physiquement » la famille après la publication de son interview explosive pour « Dark Side of the 2000s » de Vice.

Mady, 22 ans, a exprimé ses griefs sur les réseaux sociaux dans un long message affirmant qu’elle avait été « submergée » par des messages de haine.

« Je ne dois allégeance à aucune personne qui m’a physiquement menacée ainsi qu’à tous les membres de ma famille immédiate (certains incidents aussi récents que l’année dernière) », a commencé Mady dans sa déclaration sur Instagram.

« Je ne permettrai jamais à quelqu’un qui a manifesté un comportement haineux et même violent envers les autres… dans ma vie, et je refuse de faire des compromis pour QUICONQUE, même mon frère Collin. »

Elle a continué à préciser qu’elle n’avait pas l’intention de faire des efforts pour « reconstruire des relations » après que la situation « ait atteint[ed] au point de violence physique et de discours de haine. »

Mady a terminé son message « demandant la paix et l’intimité (et plus de courrier haineux) à l’avenir ».

Les commentaires des jumeaux Gosselin interviennent après que Collin ait récemment épinglé des allégations d’abus contre leur mère, Kate.

Collin aurait été diagnostiqué avec un trouble du comportement et renvoyé de la maison à l’âge de 12 ans. Kate a envoyé Collin vivre au Fairmount Behavioral Health System – un hôpital psychiatrique situé à Philadelphie – sans en parler à personne dans la famille.

« Je n’ai pas pu, avec mes propres ressources ici, répondre à ses besoins », a déclaré Kate lors d’un épisode de « Kate Plus 8 », le titre de l’émission familiale après le divorce d’elle et de Jon.

Cependant, Collin prétend maintenant que Kate l’a renvoyé parce qu’il parlait aux gens de la façon dont sa mère le traitait à la maison, ce qu’il qualifie de « abusif ». Il a affirmé qu’elle devait le mettre « quelque part où [he] ne serait pas en mesure de dévoiler les secrets. »

Dans une interview de 2016 avec « Good Morning America », Kate a nié les allégations d’abus, affirmant qu’elles étaient « absolument » infondées.

Le temps passé par Collin à Fairmount l’a affecté « mentalement », a-t-il expliqué. « C’était un endroit vraiment, vraiment sombre. Tout ce que j’avais, c’était moi-même. Je n’avais personne d’autre. Vous savez, je n’avais aucun système de soutien. C’était effrayant. J’étais confus. J’étais perdu. »

À l’époque, Kate avait la garde complète des enfants et a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas à dire à Jon où se trouvait Collin en raison d’une ordonnance du tribunal.

Finalement, Collin a écrit à son père une lettre en 2017 demandant de l’aide avec l’adresse du Fairmount incluse. Une fois qu’Hannah, l’une des sextuplées, a découvert que son frère avait été renvoyé pendant plus d’un an, elle a demandé à emménager avec son père. Jon a obtenu la garde complète d’Hannah alors qu’il luttait pour faire retirer Collin d’un établissement psychiatrique séparé à Pittsburgh.

« J’ai dépensé 1 million de dollars pour faire sortir mon fils », a admis Jon. La star de la télé-réalité a utilisé des témoignages et des évaluations psychologiques pour aider à monter son dossier. « Tout ce que j’avais, je l’ai dépensé. »

Hannah est la seule sœur à avoir une relation avec Collin. Collin n’a pas parlé aux six autres de ses frères et sœurs depuis 2016.

En plus des jumeaux Cara et Mady, Jon et Kate partagent des sextuplés de 19 ans – Aaden, Collin, Joel, Hannah, Alexis et Leah.

Les représentants de Kate et Jon n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Lauryn Overhultz de Fox News Digital a contribué à ce rapport.