Mady, la fille de Jon et Kate Gosselin, prend position contre les trolls en ligne : “Vous n’avez droit à rien”

Les jumeaux de Jon et Kate Gosselin ont tous grandi – et l’un d’eux fixe ses limites avec le public.

La famille Gosselin est apparue pour la première fois dans l’émission de téléréalité TLC “Jon & Kate Plus 8” en 2007. Jon et Kate ont divorcé en 2009 et l’émission a été renommée “Kate Plus 8”, sans Jon.

Samedi, sa fille Mady a publié une vidéo sur TikTok en réponse à l’intérêt du public pour sa vie et la vie de ses sept frères et sœurs, indiquant clairement que leur vie privée n’est l’affaire de personne mais la leur. Elle a expliqué que sa section de commentaires est remplie de personnes discutant de son “traumatisme d’enfance”, de ses parents et plus encore, disant que tout cela “m’envoie au bord du gouffre”.

“Perpétuer le récit selon lequel nous sommes endommagés ou que nous sommes des enfants stars fous ou tout ce que vous voulez dire est extrêmement nocif car moi et mes frères et sœurs allons dans le monde et seront des membres fonctionnels de la société avec des carrières”, a-t-elle déclaré dans le vidéo. “Il semble y avoir, comme, un consensus public sur le fait que si vous êtes aux yeux du public, toute votre vie appartient au public et ce n’est en aucun cas vrai.”

L’émission populaire a suivi la vie de Jon et Kate alors qu’ils naviguaient dans les difficultés liées à l’éducation de filles jumelles ainsi que de sextuplés. En plus de Mady, ils sont parents de sa jumelle, Cara, ainsi que des sextuplés Joel, Collin, Aaden, Leah, Hannah et Alexis.

En ce qui concerne ses six frères et sœurs plus jeunes, Mady a assuré à ses abonnés que “quel que soit le récit” qui existe, ils vont tous très bien. “Ce sont tous des gens incroyables”, a-t-elle déclaré. “Ils sont tous intelligents, ils sont tous gentils, ce sont des étudiants motivés, ils travaillent dur, ils sont drôles, ils ont du style.”

“Aussi bouleversant que ce soit d’entendre cela, vous n’avez pas droit à ces informations sur leur vie ou sur ma vie”, a-t-elle poursuivi. “Ce que je partage sur les réseaux sociaux est mon choix, et vous n’avez droit à rien de plus. Je suis désolé si c’est difficile à entendre, mais c’est une limite que je me suis fixée et pour ce que je partage ici. à propos de ma famille, et si vous ne pouvez pas le respecter, alors ne me suivez pas, ou je vous bloquerai.”

Elle a ensuite profité de l’occasion pour rappeler à chacun d’aborder la section des commentaires avec “décorum et gentillesse”, en disant, “Internet ne devrait pas être un jeu gratuit” où les gens se sentent libres de “intimider tout le monde” en disant des choses “vous feriez ne me le dis pas en face.”

“Oui, rien ne vous empêche de commenter ces choses, sauf pour vous-même”, a déclaré Mady. “Vous devez choisir d’être gentil avec les gens et de respecter leur vie privée sur Internet.”

Dans la légende de la vidéo TikTok, Mady a déclaré qu’elle “recevait des messages haineux” depuis l’âge de 6 ans.

Ce n’est pas la première fois qu’un enfant de Gosselin s’exprime. En novembre 2022, Collin a parlé avec “Entertainment Tonight” de sa relation tendue avec sa mère. Il vit avec son père depuis que Jon a obtenu sa garde temporaire en 2018.

Collin a déclaré au point de vente que la pression de sa famille sur une émission de télé-réalité avait conduit à la séparation avec Kate.

“Je veux croire que c’était à cause de la télévision et de ce que le fait d’être sous les yeux du public fait à une famille. Je pense que cela nous a déchirés”, a-t-il déclaré. “Cela nous a donné moins de temps pour être réellement ensemble en famille, [and] plus de temps pour être aux yeux du public.”

Bien qu’il ait traversé des moments difficiles dans son éducation, Collin reste positif alors qu’il entre dans le chapitre adulte de sa vie. Il espère également continuer à répandre “la gentillesse et l’amour”.

“Mon seul message à tout le monde, au monde en général, est simplement d’être gentil avec les gens”, a-t-il déclaré. “Ce n’est vraiment pas si difficile, vous savez? Soyez gentil, parlez aux gens, écoutez les histoires des autres, répandez simplement la gentillesse.”