Mady Gosselin accuse Collin d’abus et de discours de haine – Hollywood Life

Jon Gosselin et de Kate Gosselin fille, Mady Gosselin22 ans, a porté des accusations choquantes sur son jeune frère, Collin Gosselin, 19 ans, dont elle est séparée. Mady a déclaré qu’elle ressentait le besoin de présenter ses allégations après que Collin se soit prononcé contre Kate dans un épisode de Côté obscur des années 2000, qui s’intitulait « Jon & Kate: Family Circus ». « J’ai été submergée par les messages haineux ces derniers jours et je sens que je dois remettre les pendules à l’heure », a écrit Mady sur son histoire Instagram.

Pour commencer sa déclaration, Mady n’a pas nommé de noms, mais a affirmé qu’elle et d’autres membres de sa famille immédiate avaient été « physiquement menacés » par quelqu’un, lors d’incidents qui remontaient à l’année dernière. Elle a finalement précisé que Collin était la personne dont elle accusait.

« Je ne permettrai jamais à quelqu’un qui a manifesté un comportement haineux et même violent envers les autres en raison de son identité raciale, de son identité de genre ou de ses croyances religieuses d’être dans ma vie », a insisté Mady. « La gentillesse, la tolérance, l’amour et l’acceptation sont des valeurs fondamentales dans ma vie et je refuse de les compromettre pour QUICONQUE, même mon frère Collin, qui a malheureusement exprimé ses opinions très clairement en privé. »

Mady n’est pas entrée dans les détails des opinions présumées auxquelles elle faisait référence. Cependant, elle a réitéré qu’elle n’envisageait pas de réhabiliter sa relation avec son jeune frère, affirmant qu’il « a atteint le point de violence physique et de discours de haine ». HollywoodLa Vie a contacté un avocat de Jon Gosselin, qui avait la garde de Collin avant ses 18 ans, pour un commentaire.

Collin a été séparé de six de ses sept frères et sœurs depuis qu’il a été envoyé dans un établissement psychiatrique en 2016. Il a finalement emménagé avec Jon, qui a obtenu la garde physique et légale exclusive de l’alors mineur en 2018. Hannah Gosselin, un autre des sextuplés de Jon et Kate, a également emménagé avec son père. Mady et sa soeur jumelle, Cara Gosselinvivait avec Kate et les quatre autres sextuplés — Alexis Gosselin, Aaden Gosselin, Joël Gosselin et Léa Gosselin – avant de partir pour l’université.

En apparaissant sur Côté obscur des années 2000, Collin a blâmé Kate pour son éloignement de six de ses frères et sœurs. Il a affirmé que Kate l’avait envoyé à l’établissement psychiatrique parce qu’il commençait à dire aux autres qu’elle était prétendument abusive. « Elle a eu vent de cela et a dû me mettre quelque part où je ne pourrais pas révéler les secrets », a allégué Collin. Il a également affirmé que Kate avait raconté à ses frères et sœurs « l’histoire à sens unique », ce qui aurait « conduit une barrière sociale » entre eux. HollywoodLa Vie a également contacté un représentant de Kate pour commenter ces accusations.

Kate a précédemment nié les allégations d’abus de Collin, racontant Bonjour Amérique en 2016, « J’ai fait l’objet d’enquêtes à plusieurs reprises. C’est toujours sans fondement, évidemment. Elle a également fermement insisté sur le fait que la raison pour laquelle elle a envoyé Collin à l’établissement était à cause des conseils des médecins.

Pendant ce temps, Hannah a soutenu certaines des affirmations de Collin à propos de Kate. Bien qu’elle n’ait pas fait d’allégations d’abus, elle a déclaré que Kate avait « séparé » Collin du reste des frères et sœurs. « Il ne pourrait pas sortir et jouer avec nous », a-t-elle déclaré sur Côté obscur des années 2000. «Il dînait à des heures différentes des nôtres. Je ne pense pas que des efforts aient été faits à la maison pour l’aider à apprendre quel comportement est acceptable et quel comportement n’est pas acceptable.

