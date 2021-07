Mady, 20 ans, la fille de Kate et Jon Gosselin, révèle qu’elle reçoit des « menaces de mort » alors qu’elle partage le message d’un troll

Mady, la fille de 20 ans de KATE et Jon Gosselin, a révélé qu’elle recevait des « menaces de mort », alors qu’elle partageait un message d’un troll.

le étudiant a été assez ouverte sur les réseaux sociaux, même au milieu des échanges publics difficiles de ses parents.

Mady a pris à TIC Tac pour partager un message qu’elle a récemment reçu, qui disait : « Cette fille est tellement agaçante, c’est dommage qu’elle soit si BELLE. »

Cependant, au lieu d’être dérangée par le commentaire cruel, l’ancienne star de télé-réalité dit plutôt dans le clip : « … alors tu penses que je suis jolie ? »

Elle a également plaisanté en légende : « sommes-nous sur le point de nous embrasser ? »

Beaucoup de gens se sont précipités vers la section des commentaires pour offrir leur soutien, avec un fan écrivant: « Pourquoi tant de gens vous intimident-ils? Comme tout ce que vous faites, c’est respirer et recevoir des menaces de mort. Comme hein?! »

Mady a répondu : « Pas de règles, dis-le plus fort. »

D’autres commenteraient: « Tu es incroyable, tellement content de ne pas les laisser t’atteindre », avec un autre sonnant, « le monde est trop faible pour gérer des femmes fortes et fougueuses … »

MADY RESTE HONNÊTE

L’ancienne star de la télévision, qui a passé 11 saisons dans l’émission TLC Jon & Kate Plus 8, est restée honnête avec ses abonnés depuis qu’elle a quitté le petit écran – plus tôt cette année, elle a dit qu’elle était « incapable d’aimer ».

Dans le clip, elle s’est assise devant des lumières scintillantes dans sa chambre et a déclaré que c’était « la façon dont je pense que les gens me perçoivent », avant de prononcer les mots du film: « Je suis une sceptique agréable qui est agréable mais flamboyante. »

Sur la façon dont elle se perçoit, elle a dit: « Je suis une giroflée irritable qui est dangereusement curieuse. »

Elle a ensuite écrit: « La personnalité secrète que je pense que je cache même à moi-même qui me fait profiter des gens et être incapable d’aimer.

« Et ce ne sera qu’une question de temps avant que mes amis et ma famille ne le découvrent et me quittent. »

LA BATAILLE DE JON ET KATE

Les parents de Mady Kate, 46 et Jon, 44 ans, a eu une bataille pour la garde et le divorce depuis la fin de leur mariage en 2009 après 20 ans de vie commune.

Les ex ont même mis de la distance entre eux, car en mars, la maman de huit enfants a fait ses valises et en route pour la Caroline du Nord tandis que Jon est resté en Pennsylvanie.

Une source a dit HollywoodLa Vie à l’époque: « Kate a ramassé et déplacé les enfants en Caroline du Nord pour y passer leurs années junior et senior avec une toute nouvelle vie. »

Quatre des huit enfants de l’ancien couple ont déménagé avec Kate, dont des sextuplés de 16 ans – Aaden, Joel, Alexis et Leah.

Cependant, les enfants Collin et Hannah vivent actuellement avec Jon en Pennsylvanie.

Pendant ce temps, Mady et sa fille de 20 ans soeur jumelle Cara sont au collège.

Jon, qui a déjà revendiqué Kate « mentalement torturé » leurs sextuplés et ont secrètement fait admettre leur fils Collin dans une institution – allégations qu’elle a niées – ont précédemment déclaré qu’il était enfin en paix avec la situation et qu’il soutiendrait ses enfants, quelle que soit leur décision.

Le père de huit enfants auparavant retour sur les réseaux sociaux et a promu ses concerts de DJ après une longue interruption.

