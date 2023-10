Maduro et l’opposition vénézuélienne conviennent d’élections plus libres en 2024

L’accord a constitué une avancée majeure pour le Venezuela impasse politique persistante. Maduro, qui a revendiqué la victoire lors d’élections de 2018 considérées par les États-Unis et d’autres comme frauduleuses, s’est engagé à permettre à tous les partis de choisir leurs candidats, à permettre aux missions de l’Union européenne et des Nations Unies d’observer le vote et à accorder à toutes les campagnes un accès équitable aux élections. les média.

Dirigeants Le gouvernement et l’opposition ont officialisé l’accord à la Barbade lors d’un événement organisé par le gouvernement norvégien et en présence de représentants américains.

Les responsables américains ont déclaré qu’ils envisageraient d’assouplir les sanctions si Maduro autorisait des élections présidentielles libres et équitables. L’administration Trump et le gouvernement de Maduro ont rompu leurs relations diplomatiques en 2019. Mais après que la Russie a envahi l’Ukraine l’année dernière, l’administration Biden a tendu la main dans le but de creuser un fossé entre Caracas et Moscou tout en garantissant l’accès à une nouvelle source de pétrole.