Maduro envisage de créer un nouveau bloc régional allié à la Russie et à la Chine

Le cadre formerait « de nouveaux pôles de pouvoir », a déclaré le président vénézuélien

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a proposé d’établir un nouveau bloc international impliquant des pays d’Amérique latine et des Caraïbes qui auraient des liens étroits avec la Russie et la Chine.

Lors de son discours annuel au parlement vénézuélien vendredi, Maduro a déclaré qu’il avait récemment discuté avec les présidents du Brésil, de la Colombie et de l’Argentine de la formation d’une nouvelle organisation régionale. Selon Maduro, le moment est venu “unir les efforts et les chemins en Amérique latine et dans les Caraïbes pour avancer dans la formation d’un puissant bloc de forces politiques, de puissance économique qui parle au monde”.

Le président vénézuélien a poursuivi en disant que ce bloc créerait «nouveaux pôles de pouvoir », et serait allié à la Russie et à la Chine, dont Maduro a qualifié les dirigeants de “frères aînés”.

Une telle alliance serait “cette communauté de destin partagé dont parle notre frère aîné, le président Xi Jinping”, ou alors « ce monde multipolaire et multicentrique dont parle notre frère aîné, le président Vladimir Poutine », Maduro a ajouté.

“Pour que ce monde arrive, il faut un bloc latino-américain et caribéen uni et avancé”, il a souligné.

Poutine a fustigé à plusieurs reprises le concept d’un “monde unipolaire” dominé par les États-Unis. En septembre, il a affirmé que les tentatives pour parvenir à cette configuration “ont pris une forme absolument laide.” Pendant ce temps, Pékin a déclaré que la Chine et la Russie étaient “Promouvoir ensemble le monde multipolaire et ne pas reconnaître l’hégémonie unipolaire.”

Sous l’ancien président Donald Trump, les États-Unis ont dénoncé les élections de 2018 au Venezuela, que Maduro a remportées pour s’assurer un second mandat au pouvoir, comme “illégitime.” Washington a déclenché une “pression maximale” campagne pour l’évincer en imposant des sanctions sévères à Caracas, qui comprenait un embargo sur le pétrole.

Les États-Unis ont également offert leur soutien au chef de l’opposition Juan Guaido, le reconnaissant comme le leader du Venezuela. “président par intérim” en 2019. Au lendemain de cette décision, le gouvernement de Maduro a rompu les relations diplomatiques avec Washington.

Au cours des années suivantes, cependant, les tentatives de destituer Maduro du pouvoir, qui comprenaient une série de manifestations de rue et une tentative de coup d’État, ont échoué. Fin décembre, les législateurs de l’opposition au Venezuela ont voté pour dissoudre le “gouvernement intérimaire” dirigé par Guaido.

Bien que les États-Unis ne reconnaissent toujours pas officiellement Maduro, ils ont engagé des contacts diplomatiques avec Caracas afin de négocier des échanges de prisonniers et ont levé certaines sanctions.