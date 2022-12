Maduro du Venezuela entre en 2023 à la recherche d’une reconnaissance mondiale

LIMA, Pérou (AP) – Le président vénézuélien Nicolás Maduro n’a pas été invité à un sommet des dirigeants de l’hémisphère occidental en juin. Mais en octobre, il s’est rendu en Égypte pour une conférence où il a plaisanté avec le président français Emmanuel Macron et a serré la main de John Kerry, l’envoyé climatique du gouvernement américain.

Les rencontres, avec un Maduro imposant souriant gracieusement tout au long, ont été soigneusement capturées sur vidéo, publiées sur les réseaux sociaux et diffusées sur la télévision d’État du Venezuela.

À quelques mois de la décennie qui s’est écoulée depuis qu’il a hérité de la direction du pays à la mort du président Hugo Chávez, Maduro s’efforce de retrouver la reconnaissance internationale qu’il a perdue lorsque sa réélection en 2018 a été considérée comme une imposture par des dizaines de nations.

Ces efforts visent également à renforcer sa force à la maison alors qu’il entre en 2023 alors que la pression monte pour une élection présidentielle libre et équitable l’année suivante.

Les principaux atouts de son pays – le pétrole – et la guerre en Ukraine sont cruciaux pour les calculs de Maduro. Le pays sud-américain possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, mais il n’a pas approvisionné le marché occidental depuis que les États-Unis ont imposé des sanctions économiques paralysantes alors que la démocratie et les droits de l’homme se sont détériorés après la réélection de Maduro.

La communauté internationale veut “une sorte de contribution à la sécurité énergétique mondiale, et avec le pétrole russe hors du marché, le pétrole vénézuélien redevient attractif”, a déclaré Ryan Berg, directeur du programme Amériques au Center for Strategic and International Studies, un Washington- groupe de réflexion basé.

La tentative de Maduro de nettoyer son image survient alors que bon nombre des conditions qui ont fait de lui un paria international restent inchangées.

Des experts indépendants travaillant avec le principal organe des droits de l’homme de l’ONU ont documenté une attaque systémique contre des opposants au gouvernement, des journalistes et d’autres. Leur rapport de septembre alléguait que Maduro avait personnellement ordonné la détention d’opposants au gouvernement, qui avaient subi des décharges électriques, l’asphyxie et d’autres actes cruels pendant leur détention.

Une crise économique qui a commencé au cours des derniers mois au pouvoir de Chávez n’a fait qu’empirer pendant la présidence de Maduro. Elle a poussé environ 7 millions de Vénézuéliens à quitter le pays, rendu la monnaie locale sans valeur et plongé des millions de personnes dans la pauvreté.

Sous Maduro, qui a succédé à Chavez en 2013, environ les trois quarts de la population vivent avec moins de 1,90 dollar par jour, la référence internationale de l’extrême pauvreté. Les pannes d’électricité font partie de la vie quotidienne et l’approvisionnement en eau est sévèrement limité.

“Il essaie de projeter une image de force, mais la réalité est qu’il a soif d’attention internationale en ce moment”, a déclaré Geoff Ramsey, directeur de la recherche sur le Venezuela au groupe de réflexion américain Washington Office on Latin America. “Nous avons vu cela depuis le Caire, où il tendait une embuscade aux dirigeants mondiaux, puis projetait ces rencontres de couloir comme s’il s’agissait de visites d’État officielles.”

Maduro a de sérieux problèmes de trésorerie et veut accéder au système financier international et au marché pétrolier américain, a déclaré Ramsey. Mais, a-t-il ajouté, le seul moyen pour Maduro d’avoir à nouveau accès aux dollars est d’engager des négociations avec l’opposition.

Les pourparlers entre Maduro et l’opposition, y compris la faction soutenue par le gouvernement américain, ont été suspendus pendant plus d’un an après l’extradition d’un de ses principaux alliés vers les États-Unis depuis l’Afrique.

Mais les deux parties sont parvenues à un accord important pour financer des programmes sociaux indispensables fin novembre.

L’accord débouchera sur un fonds géré par les Nations Unies pour financer des programmes de santé, d’alimentation et d’éducation au Venezuela.

L’argent sera prélevé sur les avoirs du pays gelés à l’étranger, et il ne devrait pas aller directement au gouvernement de Maduro. Mais cela n’a pas empêché son administration de promouvoir l’accord comme une récupération de fonds « kidnappés » par les États-Unis.

Il reste cependant à convenir des conditions de l’élection présidentielle qui devrait se tenir en 2024, de la libération des prisonniers politiques et de la fin des interdictions imposées à de nombreux politiciens de l’opposition qui se présentent aux élections.

L’opposition prévoit d’organiser des élections primaires l’année prochaine. Son candidat potentiel le plus clair est Juan Guaido, bien que son soutien à l’intérieur et à l’extérieur du Venezuela ait chuté depuis qu’il s’est déclaré président rival de Maduro en 2019 alors qu’il dirigeait le congrès alors dominé par l’opposition et a attiré des dizaines de milliers de manifestants anti-Maduro dans les rues.

Il y a eu des gains pour Maduro.

Un partisan de longue date de l’opposition vénézuélienne – le gouvernement de la Colombie voisine – est maintenant dirigé par le premier président de gauche de ce pays, Gustavo Petro. Après avoir pris ses fonctions plus tôt cette année, Petro a immédiatement entrepris de rétablir les relations avec le Venezuela. Dans quelques semaines, Maduro retrouvera également la reconnaissance du Brésil, comme l’a signalé le président élu Luiz Inácio Lula da Silva.

Berg a déclaré que la région semble s’éloigner de sa position anti-Maduro “principalement à cause des gouvernements que les récentes élections ont portés au pouvoir”.

Il a déclaré que certains gouvernements partaient du principe que la “démocratisation du Venezuela va être un long processus”, impliquant des négociations, de multiples élections et un allégement des sanctions, par opposition à un changement à “un moment précis dans le temps”.

“Il me semble que la région est beaucoup plus prête, beaucoup plus disposée maintenant, à essayer cette méthode”, a déclaré Berg, notant que de nombreux pays de la région sont aux prises avec leurs propres problèmes intérieurs.

Regina García Cano, Associated Press