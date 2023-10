Maduro du Venezuela émet un mandat d’arrêt contre le chef de l’opposition Juan Guaidó

Guaidó, qui était autrefois reconnu par les États-Unis et plus de 50 autres pays comme le dirigeant légitime du Venezuela, s’est enfui à Miami plus tôt cette année, fuyant ce qu’il disait être des menaces d’arrestation. Il vit actuellement aux États-Unis, où il continue de bénéficier du soutien de certains alliés à Washington et en Floride.