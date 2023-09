Maduro dit qu’il enverra « bientôt » le premier Vénézuélien sur la Lune

Le président Nicolas Maduro a déclaré que les Vénézuéliens seraient formés en Chine pour les futures missions lunaires.

Le président chinois Xi Jinping a offert au président sud-américain un téléphone portable Huawei.

Maduro a exprimé son souhait que son pays rejoigne les BRICS.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a déclaré que son pays pourrait bientôt envoyer ses premiers astronautes sur la Lune à bord d’un vaisseau spatial chinois. Jeudi, un accord de coopération scientifique a été conclu avec le président Xi Jinping.

Maduro est arrivé à Pékin mardi après une tournée à Shanghai et dans d’autres villes chinoises, rencontrant Xi mercredi et acceptant de « améliorer » les relations avec Pékin.

Maduro a annoncé mercredi lors de sa rencontre avec Xi que les deux pays étaient convenus de former de jeunes astronautes vénézuéliens en Chine, avec l’intention de les envoyer à terme sur la Lune.

Une équipe spéciale « sur la coopération scientifique, technologique, industrielle et aérospatiale enverra tôt ou tard le premier homme et la première femme vénézuéliens sur la lune à bord d’un vaisseau spatial chinois », a déclaré Maduro.

« Très bientôt, de jeunes Vénézuéliens viendront ici pour se préparer au métier d’astronaute dans les écoles chinoises », a-t-il déclaré.

Dans une vidéo publiée sur Jeudi sur les réseaux sociaux, Maduro a déclaré : « Nous nous dirigeons vers la lune, vers une époque splendide pour la Chine et le Venezuela ».

Il a déclaré que les deux pays « ont déclaré leur relation comme un partenariat hermétique et stratégique pour tous les temps ».

Et s’exprimant lors d’une conférence de presse le Jeudi, alors qu’il terminait son voyage, Maduro a déclaré que la Chine et le Venezuela étaient entrés dans « une étape splendide en matière de réalisations économiques, culturelles, éducatives, civilisationnelles et scientifiques ».

« Nous n’avions jamais réussi à obtenir un document aussi profond, stratégique et aussi consensuel », a déclaré Maduro.

Il a également présenté deux cadeaux de Xi, dont un téléphone portable pliable Huawei.

« C’est le téléphone le plus sécurisé, impossible à pirater », a-t-il déclaré.

Les deux parties ont déclaré dans un accord signé mercredi qu’elles « sont des amis proches de confiance mutuelle, de bons partenaires de développement commun et de chers partenaires de collaboration stratégique ».

Il a également réitéré l’intérêt du Venezuela à rejoindre le groupe des BRICS, composé des principales économies émergentes, qui a tenu son dernier sommet en août à Johannesburg.

Le groupe initial composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud a annoncé lors de ce sommet l’admission de six nouveaux pays, dont l’Argentine.

Le Venezuela « peut apporter des atouts significatifs au programme énergétique du groupe, en tant que fournisseur fiable et pays possédant les plus grandes réserves prouvées de pétrole et la quatrième plus grande réserve de gaz naturel au monde », indique l’accord de mercredi.

La Chine entretient des relations étroites avec le gouvernement de Maduro, isolé sur le plan international mais riche en pétrole, et est l’un des principaux créanciers du Venezuela.

Le PIB du pays sud-américain a chuté de 80 pour cent en une décennie en raison de la crise économique, les citoyens ayant du mal à accéder aux produits de première nécessité et des millions de personnes ayant fui le pays.