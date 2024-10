Le milliardaire a distribué l’argent aux « fascistes » par l’intermédiaire de l’opposante Maria Corina Machado, a affirmé le dirigeant vénézuélien.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a accusé le magnat de la technologie Elon Musk de « investir » au moins 1 milliard de dollars en incitation à la violence dans ce pays sud-américain après l’élection présidentielle du début de cette année.

Maduro a été déclaré vainqueur du scrutin du 28 juillet par les autorités électorales nationales, alors même que les États-Unis affirmaient que la victoire avait été volée au candidat de l’opposition Edmundo Gonzalez.

Lors d’une apparition dans son programme télévisé hebdomadaire lundi, Maduro a affirmé avoir eu une connaissance directe du fait que Musk – avec qui il est engagé dans une querelle publique de longue date – avait passé « pas moins d’un milliard de dollars » sur « le coup d’État, l’épidémie fasciste, la violence contre le processus électoral au Venezuela. »

Le dirigeant vénézuélien a désigné son adversaire politique, la femme d'affaires Maria Corina Machado, comme la distributrice du prétendu financement de « fasciste » groupes, affirmant que le gouvernement américain était finalement à l'origine des tentatives visant à l'évincer du pouvoir.















Après le vote de juillet, Musk a accusé Maduro de « Fraude électorale majeure » tandis que le président vénézuélien a déclaré le milliardaire d’origine sud-africaine son « ennemi juré » OMS « contrôle la réalité virtuelle » créé par les médias sociaux. Les deux hommes ont convenu de régler leurs différends lors d’une bagarre, ce qui n’a jamais eu lieu. Musk a également menacé de brûler la célèbre moustache de Maduro « depuis l’espace » en réponse à une menace de suspendre son réseau social X au Venezuela.

La politique américaine a longtemps consisté à exercer une pression économique et politique sur le Venezuela pour tenter de remplacer son gouvernement. Pendant des années, Washington et divers autres pays occidentaux ont reconnu l’opposant Juan Guaido plutôt que Maduro comme leader du Venezuela. Cela a permis à la personnalité soutenue par les États-Unis de faire valoir ses droits sur les actifs nationaux vénézuéliens dans les juridictions occidentales, y compris les participations dans les sociétés pétrolières sur le sol américain et les réserves d’or détenues à la Banque d’Angleterre.

Musk a exprimé son soutien au retrait des gouvernements étrangers dans la poursuite de ses intérêts commerciaux. En juillet 2020, il a été contesté en ligne en affirmant que Washington avait orchestré un coup d’État contre le président bolivien Evo Morales afin que son entreprise de voitures électriques, Tesla, puisse garantir l’accès aux riches réserves de lithium du pays. Musk a répondu avec un message : « Nous ferons coup d’État à qui nous voulons ! Traitez-le.

Morales a été évincé par les forces politiques de droite lors des manifestations de masse de 2019, qui ont suivi une élection présidentielle contestée. Sa force politique, le Mouvement pour le socialisme, a fait son retour en remportant les élections générales de 2020 et en battant une tentative de coup d’État militaire plus tôt cette année.