Madurai Vet abandonne son vélo pour offrir un foyer à la famille des écureuils

Meril Raj, un médecin vétérinaire du gouvernement originaire de la région de Koodal Nagar dans le district de Madurai, a donné l’exemple d’amour pour les animaux en abandonnant sa moto qui abrite une famille d’écureuils.

Le médecin avait garé son vélo devant sa maison. Il avait également remarqué un écureuil faisant de fréquents voyages sur la banquette arrière. Plus tard, il s’est rendu compte que l’écureuil vivait dans son vélo avec trois chiots.

Cela a mis Meril dans une situation difficile car il devrait détruire le nid s’il voulait utiliser le véhicule. Il a décidé d’abandonner son vélo et a trouvé un véhicule de remplacement pour effectuer les tâches quotidiennes. Son vélo est ainsi devenu un lieu sûr et sécurisé pour les écureuils.

Il a dit : « Alors que nous montrons l’humanité parmi les humains, nous devrions également montrer l’humanité envers les animaux et les oiseaux. Au départ, j’ai vu un écureuil entrer souvent à l’intérieur de la banquette arrière de mon vélo. Lorsque j’ai essayé d’ouvrir la selle de mon vélo plus tard, j’ai trouvé un nid préparé pour les écureuils à naître à l’intérieur. Puisque nous avons compris qu’ils se sentaient en sécurité à l’intérieur du vélo plus que partout ailleurs, nous l’avons laissé intact et avons commencé à nourrir et à élever les chiots écureuils. »

