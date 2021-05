Madurai Cop se transforme en chanteur pour sensibiliser le public à Covid-19 et exhorte tous à se faire vacciner

Presque tous les États de l’Inde ont été gravement touchés par la deuxième vague du nouveau coronavirus. Dans ces circonstances, différents États ont imposé des verrouillages et des couvre-feux pour tenter de freiner le virus mortel. Depuis le début de la pandémie l’année dernière, les gens ont été constamment exhortés à rester chez eux et à ne sortir que si cela était extrêmement nécessaire. De nombreux citoyens et travailleurs de première ligne ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour sensibiliser le public au COVID-19.

Dans un dernier vidéo accédé par Indian Express, on peut voir qu’un membre de la police de Madurai chante une chanson dans la langue locale pour sensibiliser le public. Grâce à ce mouvement, il a exhorté les gens à rester à l’intérieur car le coronavirus se propage comme un poison dans la ville. Il a également indiqué que les corps s’entassaient dans les crématoriums et que les gens ne devraient donc pas sortir inutilement et devraient également maintenir l’hygiène à tout moment. Le policier, qui chante la chanson sur un feu de signalisation, a été identifié comme étant Mathichiyam Bala. En conclusion de la vidéo, on le voit persuader les gens de se faire vacciner et de prendre soin d’eux-mêmes en étant à la maison.

Le gouvernement du Tamil Nadu a imposé un verrouillage complet jusqu’au 24 mai afin que le nombre de cas de covid-19 dans l’État puisse être contrôlé. Cependant, il y a eu plusieurs rapports qui ont mentionné que les gens ne prennent pas le verrouillage au sérieux et continuent de faire des affaires comme d’habitude. Le journal télévisé du 17 mai signalé que la police du Grand Chennai (GCP), le 16 mai, a enregistré 3 028 cas de violation des directives de verrouillage. En dehors de cela, la police a également saisi 3 252 véhicules qui ont été surpris en train de bafouer les règles.

Pendant ce temps, Ma Subramanian, ministre de la Santé et du Bien-être familial, gouvernement du Tamil Nadu a informé que la vaccination pour toutes les personnes âgées de 18 à 44 ans commencera à partir du 20 mai.

