Mads Mikkelsen a parlé pour la première fois de son remplacement « choquant » de Johnny Depp dans le prochain film Fantastic Beasts.

L’acteur danois était confirmé pour le rôle de Gellert Grindelwald en novembre, quelques semaines après Depp a perdu son procès en diffamation très médiatisé contre le journal The Sun et a été contraint de quitter la franchise.

Mikkelsen, 55 ans, est connu pour avoir joué le tueur en série Hannibal Lecter dans la série télévisée américaine Hannibal, ainsi que d’autres méchants tels que Le Chiffre dans le film de James Bond Casino Royale et Kaecilius dans Doctor Strange de Marvel.

Depp est apparu dans les deux premiers films de la série.



S’adressant au site américain Entertainment Weekly (EW), l’acteur a déclaré qu’il travaillait à faire le rôle dans le Harry Potter prequel spin-off le sien.

« Ça va être moi, donc c’est une différence », a-t-il plaisanté, lorsqu’on lui a demandé en quoi son interprétation du personnage de Grindelwald différerait de celle de Depp, avant de devenir sérieux.

«Non, c’est la partie la plus délicate», dit-il. «Nous travaillons toujours dessus. Il doit y avoir un pont entre ce que Johnny a fait et ce que je vais faire. Et en même temps, je dois aussi le faire mien.

« Mais nous devons aussi trouver quelques liens [to the previous version of the character] et quelques ponts pour qu’il ne se détache pas complètement de ce qu’il a déjà accompli de façon magistrale. «

Le prochain Bêtes fantastiques Le film est le troisième de la série, avec Depp ayant joué Grindelwald dans les deux premiers.

Il devait reprendre le rôle jusqu’à ce que le jugement de son procès en diffamation soit révélé.

Depp, photographié devant un tribunal de Londres cet été, a appris qu'il avait perdu son procès en diffamation en novembre



L'ex-femme de l'acteur Amber Heard a témoigné et a assisté à l'audience tous les jours pendant trois semaines



Plus de trois mois après la fin de l’audience de trois semaines devant la Haute Cour à Londres, le juge a rendu sa décision début novembre, estimant que Depp avait agressé son ex-femme. Ambre entendu être « essentiellement vrai ».

La star de Pirates des Caraïbes s’est depuis vu refuser l’autorisation de faire appel de la décision.

Interrogé sur sa réaction à l’obtention du rôle, Mikkelsen a déclaré à EW: «En ce qui concerne l’emploi, c’est évidemment super intéressant et agréable.

« C’est aussi un choc que cela soit venu après ce qui s’est passé, ce qui est tout simplement super triste. Je leur souhaite le meilleur à tous les deux. Ce sont des circonstances tristes. J’espère qu’ils seront de retour en selle très bientôt. »

Fantastic Beasts 3 a été retardé en raison du COVID-19 ainsi que de l’affaire du tribunal Depp, et sa sortie est désormais prévue pour juillet 2022.

Le tournage est en cours au Royaume-Uni, avec Eddie Redmayne dans le rôle de Newt Scamander, Jude Law jouant un jeune Albus Dumbledore et l’auteur de Harry Potter JK Rowling co-écrivant le scénario.