Mads Mikkelsen s’est enfin prononcé sur le remplacement de Johnny Depp limogé dans Fantastic Beasts.

Depp a été invité à quitter le rôle de Grindelwald dans Fantastic Beasts après sa défaite écrasante au tribunal.

L’acteur – qui a nié avoir jamais été violent envers sa femme Amber Heard – a perdu son combat en diffamation contre The Sun à cause d’un article le qualifiant de « batteur d’épouse ».

Pour la première fois, Mads s’est ouvert à l’idée de jouer le rôle enviable de Johnny dans la franchise Harry Potter.

La star d’origine danoise a affirmé qu’il allait s’approprier le personnage sans se « détacher » complètement du portrait de Johnny.

Il a déclaré à Entertainment Weekly: « Nous travaillons toujours dessus.







(Image: Getty Images pour Shackleton Whiskey)



«Il doit y avoir un pont entre ce que Johnny a fait et ce que je vais faire, et en même temps je dois aussi le faire mien.

« Mais nous devons aussi trouver quelques liens [to the previous version of the character] et quelques ponts pour qu’il ne se détache pas complètement de ce qu’il a déjà accompli de façon magistrale. «

En novembre, Johnny a annoncé la nouvelle à ses 7,4 millions d’abonnés sur Instagram avec un long message.







(Image: Daily Mirror)



Il a écrit sur Instagram: « Je souhaite vous faire savoir que Warner Bros m’a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans Fantastic Beasts et j’ai respecté et accepté cette demande. »

Sa lettre était signée et datée du 6 novembre de Londres.

Johnny a décroché pour la première fois le rôle de camée en tant que personnage de Grindelwald dans le film Les bêtes fantastiques de 2016 et où les trouver.







(Image: Samir Hussein / Getty Images)



On s’attendait à ce que la star hollywoodienne reprenne le rôle de sorcier noir dans les spin-offs.

Cependant, Johnny a offert une explication aux fans après son retrait de la franchise à la suite du procès.