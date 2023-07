Madrid veut un accord avec Mbappe avant le début de la Liga – sources

Le Real Madrid aimerait résoudre la situation de Kylian Mbappé au cours des deux premières semaines d’août avant le début de la nouvelle saison de LaLiga, ont déclaré des sources à ESPN, mais ils attendent toujours que le joueur, ou son club le Paris Saint-Germain, fasse le premier. déplacer.

Le PSG a clairement indiqué qu’il serait ouvert à un accord cet été pour éviter que Mbappé ne parte en transfert gratuit l’année prochaine, mais les deux clubs n’ont pas encore eu de discussions avec seulement deux semaines avant le coup d’envoi des campagnes 2023-24 en Espagne. et France.

– Diffusez sur ESPN +: Real Madrid contre Barcelone (29/07 à 17 h HE; États-Unis uniquement)

Cependant, Madrid garde espoir et des sources ont déclaré à ESPN que le club était prêt à conclure un accord si le PSG montrait qu’il était disposé à ouvrir des négociations.

Les géants espagnols sont conscients qu’un accord coûterait plus de 200 millions d’euros, variables comprises, et ils offriraient à Mbappé un contrat de six ans jusqu’en 2029. Madrid aimerait que le contrat de Mbappé corresponde à celui de Jude Bellingham, arrivé cet été dans un accord d’une valeur 103 millions d’euros plus 30 % supplémentaires en variables.

Le club voit Mbappé et Bellingham comme les deux joueurs prêts à mener son nouveau projet sportif, aux côtés de Vinicius Junior. Depuis le départ de Karim Benzema, les dirigeants madrilènes espèrent inaugurer le nouveau stade Santiago Bernabeu – qui devrait être achevé en décembre de cette année – avec Mbappé et Bellingham dans l’équipe.

Choix de l’éditeur

1 Connexe

Sur le terrain, la signature de Mbappé est considérée comme vitale car à l’heure actuelle, l’entraîneur Carlo Ancelotti ne peut faire appel qu’à Joselu en tant qu’avant-centre spécialisé. Le maillot n ° 9 de Madrid est resté vacant après le transfert de Benzema en Arabie saoudite.

Le club est en contact avec les représentants de Mbappé depuis un certain temps et des informations en Espagne cette semaine ont suggéré que le PSG valorisait Mbappé à 250 millions d’euros, mais des sources ont déclaré à ESPN que le club parisien accepterait moins que cela.

Le PSG négocie également actuellement la signature potentielle d’Ousmane Dembélé de Barcelone, sa clause de libération devant doubler de 50 à 100 millions d’euros mardi.

Madrid avait initialement prévu d’attendre jusqu’en 2024 pour Mbappé, mais ils aimeraient conclure un accord maintenant pour éviter le risque que des clubs de Premier League entrent dans la course l’année prochaine et augmentent ses conditions personnelles et le montant de ses frais de signature. .

Publiquement, les messages du club ont été prudents et discrets. S’exprimant devant Madrid le classique amical avec Barcelone au stade AT&T d’Arlington, au Texas, samedi, Ancelotti a de nouveau décrit son équipe comme « complète », faisant écho aux remarques qu’il a faites après leur victoire 2-0 sur Manchester United à Houston en milieu de semaine.