La région de la capitale espagnole, Madrid, a interrompu les nouvelles vaccinations contre Covid-19 car elle manque de doses de vaccin, a révélé son vice-président, ajoutant que les objectifs de vaccination ne seront probablement pas atteints en raison du faible approvisionnement.

La région a cessé d’administrer des vaccins aux nouveaux récipiendaires et conserve à la place un petit stock de doses pour ceux qui doivent recevoir leur deuxième injection, a déclaré mercredi le vice-président régional de Madrid, Ignacio Aguado, aux journalistes.

« Malheureusement, comme nous le soupçonnions, le rythme des livraisons a été interrompu », il a déclaré.

Jusqu’à présent, la région a vacciné quelque 180 000 personnes depuis le lancement de la campagne de vaccination à la fin de décembre. L’objectif du gouvernement espagnol est de vacciner environ 70 pour cent des citoyens du pays d’ici fin juin.

Cet objectif de vaccination semble maintenant hors de portée pour Madrid, cependant, et si l’approvisionnement reste faible, la région n’inoculera que 30% des habitants d’ici la date limite de fin juin au mieux, a averti Aguado.

«C’est absolument impossible et irréalisable», dit-il, ajoutant qu’avec le taux actuel d’arrivée des nouvelles doses « Cela prendra jusqu’en 2023 » pour atteindre l’objectif de 70%.

Au cours de la première phase de vaccination, qui cible les personnes âgées ainsi que les agents de santé de première ligne, quelque 2,5 millions de personnes à travers l’Espagne devraient recevoir un vaccin d’ici la fin du mois de février. Jusqu’à présent, le pays a distribué environ 1,3 million de doses de vaccins, environ 10% des receveurs ayant déjà reçu leur deuxième injection.L’Espagne utilise principalement la solution anti-coronavirus de Pfizer, bien qu’elle ait reçu un petit lot du vaccin Moderna ainsi que.

Le pays reste parmi les plus touchés par Covid-19 en Europe, avec plus de 2,6 millions de cas enregistrés à ce jour. Plus de 56 000 personnes ont succombé à la maladie en Espagne depuis le début de la pandémie, selon les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins.

