Madrid réalise un autre retour de derbi et brise le cœur d’Atleti

MADRID – Rodrygo, Karim Benzema et Vinicius Junior ont marqué alors que le Real Madrid revenait d’un but pour battre l’Atletico Madrid 3-1 après prolongation en quart de finale de la Copa del Rey au Santiago Bernabeu jeudi.

L’Atletico a pris les devants à la 19e minute lorsque la passe du capitaine Koke a trouvé l’arrière latéral Nahuel Molina, dont le centre a laissé Alvaro Morata avec une finition directe. Le remplaçant Rodrygo a égalisé en seconde période, battant trois défenseurs de l’Atletico avant de dépasser Jan Oblak. Stefan Savic a été expulsé dans le temps supplémentaire pour laisser l’Atletico à 10 hommes, avant que Benzema ne donne l’avantage à l’équipe locale et Vinicius a ajouté un dernier tiers pour placer Madrid en demi-finale aux côtés de Barcelone, Osasuna et Athletic Club.

Réaction rapide

1. Vraiment briser le cœur de l’Atletico dans un autre retour au Bernabeu

La saison a été difficile pour l’Atletico Madrid. Leur campagne en Ligue des champions a été un désastre – terminer en bas de leur groupe pour manquer même le football de la Ligue Europa – et leur objectif en Liga est simplement un top quatre. Maintenant, leur dernière chance de remporter un trophée, la Copa del Rey, leur a été enlevée par leurs rivaux locaux de manière déchirante.

L’Atletico a mené pendant une heure au Bernabeu, grâce au but de Morata, mais si nous avons appris quelque chose en regardant le Real Madrid en compétition de coupe au cours de la dernière année, c’est qu’ils ne savent jamais quand ils sont battus. À partir du moment où l’effort spectaculaire de Rodrygo a touché le fond du filet pour l’égalisation, vous saviez qu’il n’y aurait qu’un seul vainqueur.

La frappe en prolongation de Benzema – et la troisième cerise sur le gâteau de Vinicius – n’a pas du tout surpris. Et bien que le drame n’ait pas tout à fait correspondu aux victoires de retour de la Ligue des champions de l’année dernière contre le Paris Saint-Germain, Chelsea et Manchester City, il partageait une partie du même ADN : un refus résolu d’accepter la défaite, et les buteurs Rodrygo, Benzema et Vinicius avec des moments clés de qualité individuelle.

Les derbies madrilènes se gagnent rarement facilement. Depuis que Diego Simeone a pris la relève à l’Atletico il y a plus de dix ans, ce sont des affaires intenses et serrées. En fait, les six dernières rencontres entre ces deux clubs lors de matchs uniques – la finale de la Copa del Rey 2013, les finales de la Ligue des champions 2014 et 2016, la finale de la Super Coupe de l’UEFA 2018, la finale de la Supercopa espagnole 2020 et maintenant ici – sont tous allés en prolongation. Mais s’il y a des exceptions – la finale de la Copa 2013 a été remportée par l’Atletico, tout comme la Super Coupe 2018 – ces affrontements ont eu tendance à aller dans le sens du Real Madrid.

Ici, la petite poche de fans de l’Atletico dans le coin du Bernabeu a dû endurer une autre longue soirée finalement infructueuse dans ce stade, tandis que Madrid peut s’attendre au tirage au sort de la demi-finale et à la chance d’un autre trophée.

2. Vinicius donne tout sur le terrain après avoir fait face à plus de racisme

Les projecteurs ici allaient toujours être sur Vinicius après que l’attaquant du Real Madrid ait été victime d’un autre incident raciste écœurant dans la préparation de ce derby. La condamnation de celui qui était responsable de la pendaison d’un mannequin portant le maillot de l’attaquant à un pont près du terrain d’entraînement de Madrid a été rapide – le Real Madrid, l’Atletico, la Liga et la fédération espagnole de football ont tous publié des déclarations jeudi – et la foule de Bernabeu n’a pas tardé à montrent également leur soutien en chantant le nom de Vinicius avant le coup d’envoi.

Vinicius et Karim Benzema ont chacun marqué lors de la victoire en quart de finale de la Copa del Rey du Real Madrid contre l’Atletico jeudi. Burak Akbulut/Agence Anadolu via Getty Images

Les meilleurs premiers moments de Madrid impliquaient tous Vinicius, mais ils ne pouvaient pas capitaliser. À la huitième minute, un une-deux avec Benzema a laissé l’international brésilien seul devant le but, seulement pour que le défenseur Reinildo se précipite et exécute un tacle parfait et ultime. Après une demi-heure de jeu, Vinicius a tenté Savic dans un défi téméraire au bord de la surface de réparation de l’Atletico, et le coup franc de Toni Kroos a été dirigé au-dessus de la barre par Eder Militao.

Plus tard, Mario Hermoso a été réservé pour avoir éliminé Vinicius alors qu’il cherchait à dépasser la défense de l’Atletico. Il a tout essayé – et semblait aussi susceptible que n’importe qui de créer un égaliseur madrilène – mais n’a pas pu se convertir jusqu’aux dernières secondes, lorsqu’il a couru contre un Atletico fatigant et a terminé bas dans le coin, une fin appropriée à une performance de non-stop effort.

3. Morata menace de hanter à nouveau son ancien club

Le premier but de l’Atletico était le troisième but de Morata contre le Real Madrid. Les deux précédents se sont également déroulés dans un cadre à enjeux élevés: les demi-finales de la Ligue des champions 2015, alors qu’il marquait dans les deux manches pour aider la Juventus à éliminer Madrid. C’était la première fois qu’il portait un maillot de l’Atletico.

L’attaquant a une relation antagoniste avec les fans de Madrid. Ils n’ont jamais été entièrement convaincus par lui quand il a joué ici au Bernabeu – un produit de l’académie, il y avait des doutes s’il était assez bon pour être l’avant-centre de Madrid – et ont aimé le narguer depuis son déménagement à l’Atletico. .

En fait, Morata a célébré son but en couvrant les trois premières lettres de son nom sur le dos de sa chemise, pour laisser apparaître “rata” – le mot espagnol pour rat – en référence à l’une des nombreuses insultes qui lui ont été lancées. Ce fut un début prometteur, mais un affichage relativement calme par la suite, jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un chœur de sifflets à la 63e minute.

Le but s’est avéré être un bref moment de joie pour Morata, oublié depuis longtemps au coup de sifflet final.

Meilleurs et pires interprètes

Choix de l’éditeur 2 Connexe

MEILLEUR : Rodrygo, Real Madrid. A marqué un prétendant au but de la saison, dribblant devant Hermoso, Savic et Axel Witsel avant une finition impudente à l’extérieur du pied devant Oblak.

MEILLEUR : Eduardo Camavinga, Real Madrid. Semble de plus en plus à l’aise à la base du milieu de terrain et s’est remarquablement bien débrouillé lorsqu’il est passé à l’arrière gauche.

MEILLEUR : Eder Militao, Atlético Madrid. Une autre démonstration défensive exceptionnelle et complète de force, de rythme et de capacité sur le ballon.

Le pire : Ferland Mendy, Real Madrid. N’a pas réussi à récupérer Morata pour son but et s’est blessé avant la mi-temps.

Le pire : Federico Valverde, Real Madrid. Il ne semble toujours pas près de retrouver sa forme d’avant la Coupe du monde.

PIRE : Thomas Lemar, Atlético Madrid. Lutté pour avoir un impact quelconque au milieu de terrain.

Faits saillants et moments marquants

Le contrôle rapproché. La finition extérieure de la botte. Le pointage vers le nom au dos de la chemise. Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer de Rodrygo ?

RODRYGO HORS DE CE MONDE ! 😱 pic.twitter.com/wTGaXF6ZvV — ESPN FC (@ESPNFC) 26 janvier 2023

Après le match : Ce que les joueurs/entraîneurs ont dit

Benzéma : “C’était un match difficile, mais avec le caractère et les joueurs que nous avons, nous avons pu revenir. Ce n’est pas bien de souffrir, nous devrions marquer plus tôt. … C’est un match unique. Ils défendent en profondeur et c’est difficile pour nous, le plus important est de continuer. … [Rodrygo] a marqué un beau but, il a beaucoup de talent.”

Oblak : “On a fait une bonne première mi-temps. La deuxième mi-temps n’a pas été très bonne, ils ont augmenté leur rythme et ont égalisé. On est descendu à 10 hommes et c’était encore plus difficile. On a eu des occasions, on a bien joué et le carton rouge pour Savic nous a punis, mais c’est le football.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

– Le but de Morata était son troisième but en carrière contre l’ancien club de Madrid, et son premier contre Los Blancos en tant que membre de l’Atlético.

– Avant jeudi, Madrid n’avait pas concédé le premier en championnat derbi depuis 1949.

– Rodrygo a marqué deux buts lors de ses 19 dernières apparitions pour Madrid dans toutes les compétitions, mais les deux étaient des buts gagnants ou égalisateurs.

– La dernière victoire du Real Madrid contre l’Atletico a été la finale de la Ligue des champions 2014.

Suivant

Real Madrid: Madrid reviendra en action en Liga dimanche, lorsqu’il accueillera la Real Sociedad au Bernabeu (15 h HE, diffusion en direct sur ESPN +).

Atletico Madrid: L’Atleti se rendra à Pampelune dimanche pour une rencontre en Liga contre Osasuna (10 h HE, diffusion en direct sur ESPN +).