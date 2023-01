Madrid prend encore plus de retard alors que la Sociedad prouve qu’elle appartient

MADRID – Le Real Madrid a été tenu en échec 0-0 par la Real Sociedad au Santiago Bernabeu dimanche pour perdre cinq points du leader de Barcelone en tête de la Liga.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Madrid a dominé la première mi-temps mais n’a pas été en mesure de convertir cette supériorité en buts. Vinicius Junior a tiré à côté dès le début et a été refusé par le gardien Alex Remiro lorsqu’il a marqué le but avant la mi-temps. Après la pause, Vinicius et Rodrygo se sont tous les deux rapprochés – Remiro sauvant à nouveau Vinicius – alors que Madrid devait se contenter d’un point.

SAUTER À: Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Les Brésiliens de Madrid incapables de trouver la touche finale

Avec Karim Benzema pas tout à fait à son meilleur, Vinicius et Rodrygo partagent la responsabilité de marquer des buts pour le Real Madrid. Les Brésiliens étaient une menace constante pour le La Réal défense dimanche, avec tous les meilleurs moments offensifs de Madrid venant de l’un ou de l’autre.

La confiance de Rodrygo est au plus haut après son prétendant au but de la saison à Madrid jeudi derbi, et il a porté cette forme dans ce jeu. Il était le meilleur joueur sur le terrain en première mi-temps et a continué à représenter une menace en seconde, ne refusant un but que par un bloc volant du défenseur Igor Zubeldia.

Vinicius n’a pas tiré le meilleur parti des situations qu’il s’est créées. Il a tiré large après avoir frappé Zubeldia en première mi-temps et n’a pas réussi à trouver une finition clinique en tête-à-tête avec Remiro. Plus d’occasions se sont présentées plus tard, Remiro se tenant debout pour repousser la tentative de scoop de Vini sur le gardien.

En fin de compte, aucun des deux joueurs n’a réussi à dépasser Remiro, mais ce n’était pas faute d’avoir essayé.

2. Camavinga, Ceballos saisissent leurs chances

Une combinaison d’une crise de blessures à l’arrière – avec Dani Carvajal, Ferland Mendy, Lucas Vazquez et David Alaba tous indisponibles – et une baisse de forme à la mi-saison des milieux de terrain Toni Kroos et Luka Modric ont donné à Eduardo Camavinga et Dani Ceballos une opportunité inestimable ce mois-ci pour montrer à quel point ils peuvent contribuer à cette équipe du Real Madrid.

Camavinga a été choisi ici à l’arrière gauche après avoir impressionné dans la position lorsque Mendy s’est blessé contre l’Atletico Madrid. Il est peu probable que ce soit son rôle à long terme – ses qualités de milieu de terrain dynamique box-to-box ne sont que trop évidentes – mais sur cette preuve limitée, l’international français ressemble à une option d’urgence utile, surtout lorsqu’il est capable d’avancer. .

Vinicius et le Real Madrid ont été frustrés par leur incapacité à terminer leurs chances lors du match nul 0-0 de dimanche contre la Real Sociedad. OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images

Pendant ce temps, Ceballos ne s’est jamais senti autant comme un joueur du Real Madrid. Cinq ans et demi depuis qu’il a rejoint le Real Betis, il obtient enfin une série de matchs au milieu de terrain et semble savourer chaque minute. Après avoir quitté le banc pour remporter la Copa del Rey de Madrid à Villarreal le 19 janvier, il a débuté contre l’Athletic Club il y a une semaine, a brillé sur le banc contre l’Atletico et était une présence constante et occupée au milieu de terrain ici.

Vous vous demandez toujours si Ceballos a ce qu’il faut pour commencer à Madrid chaque semaine, mais il n’aurait pas pu faire mieux pour un renouvellement de contrat, son contrat actuel devant expirer cet été.

3. La Réal montrer que la troisième place de la Liga n’est pas un hasard

La Real Sociedad a été l’une des histoires de la saison en Liga – sans aucun doute la troisième meilleure équipe de la division derrière Barcelone et Madrid – et ici, ils ont montré qu’ils étaient plus que capables de rivaliser avec les deux grands.

En fait, La Réal aurait pu repartir avec les trois points si l’avant-centre Alexander Sorloth avait pris deux occasions présentables qui lui tombaient dessus, une dans chaque mi-temps. C’est une position qui devrait être renforcée si l’équipe basque veut franchir un nouveau palier et prendre l’habitude de défier le Barça et Madrid.

La force de cette équipe ailleurs – remplie de joueurs locaux – est telle que l’équipe pourrait faire face aux performances médiocres de deux de ses meilleurs, Mikel Oyarzabal et Brais Mendez. Ce fut une soirée où aucun de La RéalLes attaquants de Madrid ont vraiment brillé – peut-être que leur meilleur était Takefusa Kubo, anciennement de Madrid – et c’est leur défense résolue qui a impressionné.

Zubeldia et Robin Le Normand ont été exceptionnels en défense centrale, et Remiro, souvent incohérent, les a maintenus dans le match avec quelques arrêts cruciaux. La Réal sont connus pour une marque de football à l’esprit offensif, mais ici, ils ont montré une autre facette de leur jeu et ont à juste titre laissé le Bernabeu avec un point.

Meilleurs et pires interprètes

Choix de l’éditeur 2 Connexe

MEILLEUR : Dani Ceballos, Real Madrid. Impressionné à nouveau. Sur ce formulaire, vous ne pouviez pas discuter avec le club décidant de lui proposer un nouveau contrat.

MEILLEUR : Vinicius Junior, Real Madrid. Semblait dangereux maintes et maintes fois, mais manquait de la touche finale.

MEILLEUR : Alex Remiro, Real Sociedad. A fait deux gros arrêts de Vinicius, un dans chaque mi-temps.

PIRE : Mikel Oyarzabal, Real Sociedad. Toujours en train de se remettre d’une blessure de longue durée, il a passé une nuit très calme.

PIRE : Brais Mendez, Real Sociedad. La plus grande impression qu’il a faite a été un mauvais défi sur Ceballos.

PIRE : Aihen Munoz, Real Sociedad. A eu du mal contre la ligne d’attaque de Madrid et a été remplacé à la mi-temps.

Faits saillants et moments marquants

Vinicius avait la magie, mais l’arrivée n’était pas tout à fait là ce soir-là.

Après le match : Ce que les joueurs/entraîneurs ont dit

Nacho : “C’était un bon match, très intense. Nous avons eu les meilleures occasions et nous ne les avons pas saisies, le match nul est dommage. … Remiro et La Réal font une belle saison. Nous avons fait du bon travail mais [the draw] nous laisse un mauvais goût. … Quand tu as des occasions franches et que tu les manques … C’est une longue saison, il faut continuer.”

Rémi : “[Manager] Imanol [Alguacil] tire le meilleur de nous. Ce n’est pas une coïncidence. … Il sait comment faire les choses correctement.

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ DIMANCHE, JAN. 29 (toutes les heures ET)

• Brighton contre Liverpool (8h30)

• Wrexham contre Sheffield United (11h30)

• Leverkusen contre Dortmund (11h30)

• Real Madrid contre Real Sociedad (15h00)

– Le Real Madrid a été la dernière équipe des cinq ligues européennes à avoir marqué lors de tous ses matches cette saison dans toutes les compétitions.

– La Real Sociedad a désormais 15 feuilles blanches dans toutes les compétitions, seul Barcelone (16) en a plus parmi les équipes de LaLiga.

Suivant

Real Madrid: Madrid accueille Valence au Bernabeu jeudi en Liga (15 h HE, diffusion en direct sur ESPN +).

Real Sociedad : La Réal bénéficiera de quelques jours de repos supplémentaires, accueillant le Real Valladolid dimanche en championnat (12 h 30 HE, diffusion en direct sur ESPN +)